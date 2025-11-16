Tere Ishq Mein : 'तेरे इश्क में' के ट्रेलर को मिले रिस्पांस से कृति सेनन खुश, फैंस को कहा शुक्रिया

मुंबई: साउथ एक्टर धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' का एक तरफा इश्क और जुनून से भरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

फैंस ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है कि कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से फिल्म को भी ढेर सारा प्यार देने की अपील की है।

कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर लॉन्च की कुछ झलकियां पोस्ट की हैं। वीडियो में दिख रहा है कि अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक्ट्रेस कितनी एक्साइटेड हैं। वह स्टेज पर आते ही डायलॉग बोलती हैं।

कृति कहती हैं, "तुम्हें मोहब्बत है मुझसे ये जानती हूं मगर, इश्क मुझको भी हो ये जरूरी तो नहीं, तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सिर पर, मैं भी दर्द में कराहूं ये जरूरी तो नहीं।"

एक्ट्रेस ने लिखा, "शंकर को मुक्ति मिलेगी या नहीं वो तो 28 नवंबर को ही पता चलेगा, पर हमारे ट्रेलर को इतना सारा इश्क देने के लिए दिल से धन्यवाद। दिल भरा हुआ है, पेट में एक्साइटमेंट की वजह से तितलियां नाच रही हैं। उम्मीद करती हूं कि फिल्म आपको भी पसंद आएगी। फिल्म को ढेर सारा प्यार दीजिए।"

ट्रेलर 14 नवंबर की शाम को रिलीज हुआ था। ट्रेलर एडवांस लेवल की 'रांझणा' का फील दे रहा है, जिसमें धनुष एक बार फिर एक तरफा प्यार में सारी हदें पार करते दिख रहे हैं।

'रांझणा' का कुंदन सरल स्वभाव वाला था, लेकिन शंकर मुक्ति को पाने के लिए पूरे शहर को आग लगा रहा है। ट्रेलर बहुत इंटेंस और प्रॉमिसिंग है। फिल्म 28 नवंबर को हिंदी और तेलुगू में रिलीज की जाएगी।

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में धनुष ने प्यार को लेकर अपनी राय रखी थी, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए।

