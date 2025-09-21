Mirai Movie : ‘मिराई’ के एक्शन सीन्स के लिए तेजा सज्जा ने कैसे की तैयारी, एक्टर ने साझा किया अपना अनुभव

मनोरंजन

तेजा सज्जा की 'मिराई' एक्शन और भव्यता से दर्शकों को प्रभावित कर रही है।
Sep 21, 2025, 02:51 AM
चेन्नई: दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' रिलीज हो गई है। इसमें अभिनेता मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसकी कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। तेजा सज्जा ने आईएएनएस को दिए एक विशेष इंटरव्यू में मूवी से जुड़ी कई बातें पहली बार दर्शकों के साथ शेयर की।

तेजा ने इसके साथ ही बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने क्या-क्या तैयारियां की।

तेजा सज्जा ने आईएएनएस से कहा, "मैंने एक ऐसा किरदार निभाया था जिसमें बहुत तेज एक्शन की जरूरत थी, न कि स्लो-मोशन एक्शन की। निर्देशक चाहते थे कि एक्शन सीन पेशेवर, तेज और रोमांचक हो। मुझे लगता है कि हमने ऐसा किया। मैंने इसके लिए बैंकॉक में लगभग 15-20 दिनों तक ट्रेनिंग ली।"

जब उनसे पूछा गया कि इस तरह का एक्शन करने का उनका यह पहला अनुभव कैसा रहा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। फिल्म की सफलता को लेकर मीडिया में काफी चर्चा है और मुझे भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग मेरे अभिनय से अचंभित रह गए, लेकिन कुल मिलाकर, प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है।"

तेजा सज्जा से जब पूछा गया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कोई पल आया जब आपको लगा हो, "यह कुछ खास होने वाला है?" इस पर उन्होंने कहा, "इसे फिल्माते समय कई बार इसने मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं अपने अभिनय से संतुष्ट हूं। इस भूमिका में मेरे सफर के बारे में बताने के लिए निश्चित रूप से कई कहानियां हैं।"

इससे पहले फिल्म के एक सीन के बारे में बात करते हुए तेजा सज्जा ने कहा था, "हमने फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग हिमालय में की है। वहां का तापमान जमा देने वाला था। तापमान माइनस 18 डिग्री तक पहुंच जाता था।"

बता दें कि 'मिराई' में तेजा सज्जा और मांचू मनोज के अलावा, श्रिया सरन, रितिका नायक, और जगपति बाबू जैसे अनुभवी कलाकार हैं। फिल्म का निर्देशन कार्तिक गत्तमनेनी ने किया है।

'मिराई' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसे 3डी में भी रिलीज किया गया है। फिल्म को 8 भाषाओं में बनाया गया है। इसका निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले हुआ है।

 

