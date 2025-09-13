मनोरंजन

Mirai Box Office Collection : तेजा सज्जा की 'मिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर की जबरदस्त शुरुआत, जानें कितनी हुई पहले दिन की कमाई

‘मिराई’ ने रिलीज के पहले दिन 12 करोड़ कमाए, वीएफएक्स और कहानी की हो रही जमकर सराहना।
Sep 13, 2025, 01:53 PM
मुंबई: तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर दिया है। दर्शकों के बीच इस फिल्म ने इतनी जल्दी अपनी खास जगह बना ली है कि अब इसकी सफलता की गूंज पूरी इंडस्ट्री में सुनाई दे रही है। न केवल दर्शक बल्कि फिल्म के जानकार और आलोचक भी 'मिराई' की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यह फिल्म अपनी कहानी, तकनीक और अभिनय के कारण इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है।

ट्रेड वेबसाइट सैकनिलक के मुताबिक, फिल्म 'मिराई' ने पहले दिन 12 करोड़ रुपए की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस आंकड़े से साफ है कि तेजा सज्जा की इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। खास बात यह है कि 'मिराई' की यह शुरुआत बीते दिनों रिलीज हुई 'बागी 4' जैसी बड़ी फिल्मों के मुकाबले भी काबिल-ए-तारीफ रही। 'बागी 4' ने भी अपनी रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड 12 करोड़ से ओपनिंग की है।

इस साल की बड़ी फिल्मों की बात करें तो 'मिराई' ने 'महावतार नरसिम्हा' और 'लोकाः चैप्टर 1' जैसे हिट्स के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। यह सफलता इस फिल्म के बजट और उसमें इस्तेमाल हुई अत्याधुनिक तकनीक, खासकर वीएफएक्स के चलते और भी खास हो जाती है। हालांकि, फिल्म रजनीकांत की 'कुली' और विद्युत जामवाल की 'मद्रासी' से पहले दिन की कमाई में थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 'मिराई' अपने कलेक्शन में तेजी से सुधार कर सकती है।

मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी 'मिराई' और इसके मुख्य कलाकार तेजा सज्जा की खूब प्रशंसा की है। वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तेजा सज्जा, कार्तिक गट्टा और विश्वप्रसाद ने एक बार फिर ऐसी फिल्म दी है, जिसे हर किसी ने एक साथ सराहा है। उन्होंने कहा कि 'मिराई' के वीएफएक्स और कहानी की पकड़ हॉलीवुड की फिल्मों से कम नहीं है।

 

 

