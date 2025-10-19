तैयार हो जाइए हंसी के डबल डोज के लिए! 'पति-पत्नी और वो 2' का पोस्टर आउट

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म 'पति-पत्नी और वो' ने अपने रिलीज के बाद दर्शकों का दिल जीता था। इसके बाद अब मेकर्स इसका रीमेक 'पति-पत्नी और वो 2' लेकर आ रहे हैं, जिसकी घोषणा करते हुए उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट के साथ पोस्टर जारी किया है।

मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का पोस्टर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हर पति की होती है अपनी एक अफलातून दुनिया... जो भले ही उसे सताए, मगर हमें खूब हंसाए। प्रजापति पांडे की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है।"

उन्होंने आगे लिखा, "फिल्म का निर्देशन एक बार फिर मुदस्सर अजीज कर रहे हैं, जिन्होंने पहली फिल्म को भी दर्शकों का पसंदीदा बनाया था। 'पति-पत्नी और वो 2' को भूषण कुमार, रेणु रवि चोपड़ा और जुनो चोपड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह फिल्म हंसी, प्यार और हंगामे का एक शानदार मिश्रण होने का वादा करती है। पोस्टर और कैप्शन से साफ है कि यह कहानी भी पहले की तरह मनोरंजक होगी, जिसमें प्रजापति पांडे की जिंदगी के मजेदार उतार-चढ़ाव दर्शकों को गुदगुदाएंगे। 'पति-पत्नी और वो 2' होली के रंगीन मौके पर 4 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में आयुष्मान खुराना, वामिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिका में हैं।

बता दें, इससे पहले साल 2019 में 'पति-पत्नी और वो' आई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में थे। तीनों की तीगड़ी ने दर्शकों को अपने अभिनय से दिल जीता था। उस फिल्म का निर्माण भी रेणु चोपड़ा, जुनो चोपड़ा, कृष्णन कुमार, भूषण कुमार और हेतवी करिया ने किया था।

अब नए कलाकारों और नई कहानी के साथ फिल्म 'पति-पत्नी और वो 2' दर्शकों को फिर से हंसाने और मनोरंजन करने के लिए तैयार है। आयुष्मान खुराना की कॉमिक टाइमिंग और सारा, वामिका व रकुल की ताजगी इस फिल्म को और खास बनाने वाले हैं। फिल्म के पोस्टर और स्टारकास्ट को देखकर फैंस में उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस नई जोड़ी और कहानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एससीएच