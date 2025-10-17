त्योहारों के सीजन में भी सेहत का ध्यान रखते हैं पंकज त्रिपाठी, फिटनेस मंत्र बताया

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। त्योहारों का मौसम आते ही चारों ओर मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है। खासकर दीपावली के दौरान तो घर-घर में तरह-तरह के पकवान और मीठे व्यंजन बनते हैं। लोग अपनों के साथ मिलकर स्वाद और उत्सव दोनों का आनंद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो इस दौरान अपनी सेहत और आदतों को लेकर सजग रहते हैं।

ऐसे ही एक नाम हैं मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जो न सिर्फ अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने सादा जीवन और संतुलित खानपान के लिए भी चर्चा में रहते हैं।

दीपावली जैसे त्योहार पर जब आम लोग मिठाइयां खाते हैं, तब पंकज त्रिपाठी खुद को इस ललक से बचाए रखते हैं। उन्होंने आईएएनएस के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मिठाइयों का उतना शौक नहीं है।

उन्होंने कहा, ''मैं मिठाइयां ज्यादा खाता नहीं हूं, लेकिन दीपावली पर कुछ मिठाइयां खा लेता हूं, वो भी सिर्फ अच्छी वाली, जैसे काजू और किशमिश वाली मिठाइयां, जिससे मेरी सेहत पर कोई असर न पड़े। ऐसे में त्योहार पर वजन बढ़ने की मुझे चिंता नहीं होती। बैलेंस डाइट ही मेरा असली फिटनेस मंत्र है और यही मेरी दिनचर्या का हिस्सा है।''

पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। वह एक बार फिर अपने चर्चित किरदार कालीन भैया के रूप में लौटने वाले हैं। वो भी अब वेबसीरीज के रूप में नहीं, बल्कि फिल्म में।

'मिर्जापुर' के चाहने वालों के लिए एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसकी शूटिंग अभी वाराणसी में चल रही है। हाल ही में उन्हें रामनगर किला में अली फजल के साथ शूटिंग करते देखा गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई।

फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं और यह 2026 में रिलीज होने वाली है। इस बार फिल्म में कई पुराने चेहरों की वापसी होगी, जिनमें पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित), दिव्येंदु (मुन्ना त्रिपाठी), और अभिनेता अभिषेक बनर्जी भी नजर आएंगे।

