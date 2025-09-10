मनोरंजन

ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार की खास तस्वीर पोस्ट कर दिखाया अनोखा अंदाज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 10, 2025, 12:07 PM

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद बुधवार को एक मजेदार तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की।

ट्विंकल ने इंस्टाग्राम पर पति अक्षय कुमार के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह और अक्षय एक बड़े ताश के पत्ते के फ्रेम में पोज देते नजर आ रहे हैं, जो उनके चुलबुले और मजेदार अंदाज को दर्शाता है।

ट्विंकल की इस पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींचा। लुक की बात करें तो अभिनेत्री ने लाल रंग का टॉप पहना है और नाक पर जोकर की लाल नाक लगाई है। वहीं, अक्षय ने काले रंग के कपड़े पहने हैं और काले जोकर चश्मे के साथ ताश के पत्तों से सजा हुआ लुक अपनाया है। दोनों का यह अनोखा और रंगीन अवतार फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।

ट्विंकल ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि अक्षय का जन्मदिन सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और रात को कार्ड्स और कराओके के साथ खत्म हुआ।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "जन्मदिन वाला लड़का हमेशा जीतने के लिए मशहूर है। मुझे लगता है, शायद उसके पास कोई खास जोकर है, भले ही वह उसके हाथ में न हो।"

फैंस ने इस पोस्ट पर ढेर सारी बधाइयां और प्यार भरे कमेंट्स किए हैं। वहीं, कमेंट सेक्शन में उन्हें हार्ट और फायर के इमोजी शेयर कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी।" दूसरे यूजर ने लिखा, "पावरफुल कपल।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "बेस्ट कपल।"

बता दें, मंगलवार को अभिनेता अक्षय कुमार ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया। इस दिन बॉलीवुड के कई सेलेब्स, दोस्त और फैंस ने अभिनेता को बधाइयां दी।

अक्षय और ट्विंकल की पहली मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। अक्षय को पहली नजर में ही ट्विंकल से प्यार हो गया था। उसके बाद अक्षय ने उन्हें प्रपोज किया था। दोनों ने डेटिंग शुरू की और 17 जनवरी 2001 को दोनों ने शादी की।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...