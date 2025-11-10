मनोरंजन

ट्विंकल खन्ना की अगली किताब का ऐलान! फैंस से पूछा- 'क्या है 10 साल पुराना राज?'

Nov 10, 2025, 11:45 AM

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने भले ही फिल्मों की दुनिया से दूरी बना ली हो, लेकिन वे शो और सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं।

अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा से दूरी बनाते हुए एक लेखिका और इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर अपना करियर स्थापित किया और कई किताबें भी लिखी हैं। वहीं, अभिनेत्री ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी नई किताब आने वाली है। हालांकि, उन्होंने प्रशंसकों को किताब के बारे में अन्य जानकारी नहीं दी उनसे पूछा, "मुझे नए-नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनमें मैं एक चीज नहीं बदलती, वो है लगातार लिखते रहना। आपको बता दूं कि मेरी अगली किताब इस महीने के आखिरी में आ रही है।

ट्विंकल ने किताब के बारे में पूछते हुए लिखा, "आपको क्या लगता है कि मेरी आने वाली किताब किस विषय पर होगी? चलिए, मैं आपको इशारा देते हुए बताती हूं कि इस बात को दस साल हो गए हैं।"

अभिनेत्री की पोस्ट देख प्रशंसक किताब के विषय को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन में बुक का नाम पूछ रहे हैं, तो कुछ तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

ट्विंकल ने 1995 में फिल्म 'बरसात' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा भी गया था। इसके बाद उन्होंने 'जब प्यार किससे होता है' (1998), 'बादशाह' (1999), और 'लव के लिए कुछ भी करेगा' (2001) जैसी फिल्में दी।

साल 2001 में अक्षय कुमार से शादी करने के बाद अभिनेत्री ने फिल्मी दुनिया छोड़ अलग करियर चुना। वहीं, अभिनेत्री इन दिनों 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' में होस्ट के तौर पर नजर आ रही हैं। शो में कुछ सेलेब्स आ चुके हैं और कुछ आने बाकी हैं। यह शो हर गुरुवार को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है।

