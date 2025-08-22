टीवीएफ के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं : अनुपम भट्टाचार्य

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता अनुपम भट्टाचार्य वेब सीरीज 'सेना: गार्जियंस ऑफ द नेशन' में कर्नल पांडे की भूमिका को लेकर सुर्खियों में हैं। इस किरदार को लेकर अभिनेता का कहना है कि इसको निभाना उनके लिए एक सम्मान की बात थी।

अनुपम ने इस सीरीज से जुड़ने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैंने टीवीएफ के कुछ खास प्रोजेक्ट्स पहले से देखे हैं। मैंने नोटिस किया है, चाहे उनकी चुनी हुई कहानियां हों या एक्टर्स, दोनों में एक अलग स्तर देखने को मिलता है। जब मैंने सीरीज के लिए ऑडिशन दिया और मुझे चुना गया, तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। उस वक्त मुझे अपने रोल की खासियत का पता नहीं था, और मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं बस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित था। बाद में मुझे समझ आया कि कर्नल पांडे का किरदार मेरे लिए गर्व की बात भी है।"

टीवीएफ और अमेजन एमएक्स प्लेयर की साझेदारी पर अनुपम ने कहा, "यह एक रणनीतिक कदम है। यह साफ है कि अमेजन एमएक्स ओटीटी मार्केट में अपनी मजबूत जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। टीवीएफ अपनी कहानियों की प्रामाणिकता और रिसर्च के लिए जाना जाता है, जिस पर दर्शक भरोसा कर सकते हैं।"

सेना की कहानी 21 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) की डायरी से प्रेरित है, जो साहस और वीरता की गाथा बयान करती है। सीरीज की प्रामाणिकता के लिए एक आर्मी सलाहकार को शामिल किया गया था।

अनुपम ने बताया, "हमारी टीम ने आर्मी सलाहकार के साथ मिलकर हर छोटी-बड़ी डिटेल को सही रखने की कोशिश की। यह इस शो को बाकियों से अलग बनाता है।"

अपनी तैयारी के बारे में अनुपम ने कहा, "मैंने अपने किरदार के लिए कई वर्कशॉप्स किए और जवानों से सीधे बातचीत की। कुछ सीन में उनकी मौजूदगी ने मुझे कर्नल पांडे के किरदार को गहराई से समझने में बहुत मदद की।

अभिनव आनंद द्वारा निर्देशित और टीवीएफ द्वारा निर्मित सीरीज 'सेना: गार्जियंस ऑफ द नेशन' 13 अगस्त से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम