टीवी शो 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' में नया पड़ाव, समर्थ्य गुप्ता बोले- यह 'प्रतिशोध से प्रेम तक का सफर'

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन पर प्रसारित ऐतिहासिक शो 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' जल्द ही नया मोड़ लेने वाला है। अभिनेता समर्थ्य गुप्ता का कहना है कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि 'प्रतिशोध से शुरू होकर प्रेम तक पहुंचने का सफर है।'

शो में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की ऐतिहासिक लड़ाई नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि पृथ्वीराज की प्रेम कहानी को दर्शाया जाएगा।

शो में पृथ्वीराज की भूमिका में अभिनेता समर्थ्य गुप्ता नजर आएंगे। उन्होंने नए पड़ाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, "हम सभी ने पृथ्वीराज चौहान को एक वीर योद्धा के रूप में सुना है, लेकिन कभी उनकी प्रेम कहानी के बारे में नहीं जाना। वह अपनी प्रेम कहानी को लेकर भी प्रसिद्ध हैं। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि बदले से प्रेम तक की एक भावनात्मक यात्रा है।"

यह शो अब तक बालक पृथ्वीराज के जीवन पर केंद्रित है, जो बड़ा होकर एक बहादुर राजा बनेगा और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। साथ ही, इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी को और भी खास तरीके से दिखाया जाएगा।

शो में पृथ्वीराज के साथ उनकी प्रेमिका राजकुमारी संयोगिता की भूमिका में प्रियांशी यादव नजर आएंगी। अभिनेत्री ने शो के बारे में कहा, "राजकुमारी संयोगिता को केवल उनकी सुंदरता और राजसी ठाट के लिए नहीं जाना जाता, वह एक बहादुर योद्धा भी थीं, जो अपने पिता के राज्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए हर हद तक जा सकती थीं।"

'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' 18 अगस्त से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा।

समर्थ्य इससे पहले कई चर्चित टीवी शो में नजर आ चुके हैं। उन्होंने 'जुबली टॉकीज' में खुशी दुबे और रोहित गुज्जर के साथ काम किया था, शो की कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे शहर की साधारण-सी लड़की शिवांगी सावंत के ईर्द-गिर्द घूमती है, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उसके विचार बहुत आधुनिक होते हैं। वहीं, आर्यन ग्रोवर एक छोटे शहर का थिएटर मालिक होता है। बाद में दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं।

