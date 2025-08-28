टीवी सितारों ने धूमधाम से विघ्नहर्ता का किया स्वागत, शेयर की तस्वीरें और वीडियो

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। गणेश चतुर्थी की बुधवार से शुरुआत हो गई। इस दिन लोग ढोल-नगाड़ों के साथ बप्पा को अपने-अपने घर लेकर आते हैं। इसी कड़ी में टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे अपने घर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को लेकर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी।

अभिनेता अर्जुन बिजलानी इस साल भी बप्पा को अपने घर लेकर आए हैं, जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें अभिनेता के साथ उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं। अर्जुन ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "गणपति बप्पा मोरया।"

अभिनेत्री आरती सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह और उनके पति दीपक गणपति की पूजा करते नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री ने वीडियो के बैकग्राउंड में 'सुख करता दुख हरता' गीत ऐड किया है। आरती ने इसको कैप्शन दिया, "गणपति बप्पा मोरया! भगवान सबको स्वस्थ रखें, खुशहाली दें और उनके दिल में दया भरें।"

अभिनेत्री साईं देओधर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एक दुकान में बप्पा को आरती कर घर ले जा रही हैं। अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "गणपति का आगमन हमारे घर हो गया है।"

अभिनेत्री अलीशा पंवार ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गणपति को ढोल-नगाड़ों के साथ अपने घर लेकर जा रही हैं, जिसमें अभिनेत्री 'गणपति बप्पा मोरया' जैसे नारे बोलती नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज में वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह दुकान से बप्पा को घर ले जा रही हैं।

दीपशिखा नागपाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह भगवान गणेश को घर ले जा रही हैं। वीडियो में अभिनेत्री कभी नाचती तो कभी ढोल बजाती दिख रही हैं। उन्होंने इसके बैकग्राउंड में मराठी गाना 'पयाला नमन' ऐड किया है।

अभिनेत्री दीपिका सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह भगवान गणेश की मूर्ति लेकर जा रही हैं। अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में लिखा, "मंगल मूर्ति विराजे घर-आंगन में,सुख-समृद्धि लाए जीवन के हर संगम में। हैप्पी गणेश चतुर्थी।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम