टीवी सेलेब्स ने अनोखे अंदाज में मनाया स्वतंत्रता दिवस, स्ट्रीट डॉग्स के लिए मांगी आजादी

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री की हस्तियों ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। सेलेब्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्ट्रीट डॉग्स की भी आजादी की बात कही।

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एनिमल होम शेल्टर में मौजूद हैं। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, "इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, मैं एक और आजादी की बात करना चाहती हूं। मैं मुंबई के एनिमल होम शेल्टर गई, जहां पर इसके सीईओ धीरज तेजवानी ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां पर मैंने कई लोगों से मुलाकात की। मेरी दोस्त मनसा मुझे यहां पर लेकर गई थी, जहां पर जानवरों की अच्छे से देखभाल की जाती है।"

उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली में जो हो रहा है, उसे देखकर मैं कहना चाहती हूं कि स्ट्रीट डॉग्स को भगाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस प्यार, देखभाल और सही इलाज चाहिए। कुत्ते या बिल्ली इसलिए सड़क पर रहते हैं क्योंकि उनका घर यही है, हम सबके साथ। यहां (एनिमल होम) पर मैंने कई ऐसे कुत्ते और बिल्ली देखे जो कैंसर से जूझ रहे हैं। यहां तक कि कुछ ने अपने एक पैर को भी खो दिया है, फिर भी वे बहुत प्यार से खेलते हैं और खुश रहते हैं। उनके साथ रहकर मुझे बहुत सुकून मिला जो मैंने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। इस 15 अगस्त, जब हम अपनी आजादी मनाएं, तो हमें उनकी आजादी का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जीने, सुरक्षित रहने और प्यार पाने का अधिकार है। आइए, हम उन सभी के साथ खड़े हों जो हमें हर दिन बिना शर्त प्यार देते हैं। सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

अभिनेत्री आरती सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें तीन कुत्ते नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "ये देश और ये धरती सबकी है। हमारे आस-पास के जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं। इनके लिए भी आजादी होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन जानवरों के लिए हमारी न्याय व्यवस्था फिर से सोच समझकर फैसला देगी। यह मेरा भारत है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। यह देश सबका है।"

अभिनेत्री अनुष्का सेन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री रीम शेख ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर स्वतंत्रता दिवस का पोस्टर पोस्ट कर प्रशंसकों को शुभकामनाएं दी है।

इसी कड़ी में अभिनेत्री अवनीत कौर ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें तिरंगा लहराता दिख रहा है। पोस्ट में लिखा है, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।"

अभिनेत्री निया शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह सैल्यूट करती नजर आ रही हैं। उन्होंने प्रशंसकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर अपने शो के सेट से तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह तिरंगे के पास खड़ी हैं और उनके आस-पास कई स्ट्रीट डॉग्स नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारे आसपास रहने वाले जानवरों को भी यहां जीने का उतना ही हक है, जितना हमें है। ये देश सिर्फ हमारा नहीं, इन बेज़ुबानों का भी है।"

अभिनेत्री देबोलिना भट्टाचार्जी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह पार्क में पति, बेटे और पालतू कुत्ते के साथ खड़ी हैं। अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में लिखा, "79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।"

--आईएएनएस

एनएस/एएस