टीवी में बदलाव की जरूरत, ताकि ओटीटी से मुकाबला कर सकें: रोहित रॉय

मुंबई, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडियन टेलीविजन अकादमी (आईटीए) के 25 साल पूरे होने पर कई टेलीविजन हस्तियों ने अवॉर्ड शो में शिरकत की। इस मौके पर मशहूर अभिनेता रोहित रॉय ने आईएएनएस से बातचीत में इंडस्ट्री के पुराने और नए दौर की तुलना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी।

उन्होंने अपने करियर के शुरुआती से लेकर अब तक के सफर को याद करते हुए बताया कि टीवी की दुनिया में अभी तक कोई खास बदलाव नहीं आया है।

उन्होंने कहा, "मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता 30 साल पूरे हो गए हैं। स्वाभिमान साल 1995 में आया था, जबकि आईटीए साल 2000 से शुरू हुआ है। मैं आईटीए के हर फंक्शन में किसी न किसी तरह से शामिल होता हूं। शुरुआती के 10 सालों तक मैंने कई कार्यक्रम होस्ट किए हैं और परफॉर्म भी किया। वहीं, विरासत के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी मिला है।"

रोहित ने आईटीए की तारीफ करते हुए कहा, "ये अवॉर्ड इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि इसके लिए कोई भी घूस नहीं चलती है, क्योंकि मैं अंजू रंजन और शशि रंजन के बेहद करीब हूं और मैंने कभी इसका गलत फायदा नहीं उठाया और न ही कभी उठाना चाहूंगा।

अभिनेता ने कहा कि अवॉर्ड जीतकर दिल को खुशी मिली है कि आपको जनता कितना प्यार करती है और अगर घर में सजाने के लिए चाहिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है।

उन्होंने कहा, "अगर कोई एक्टर सिफारिश से अवॉर्ड जीतता है तो उसे उस जीत की खुशी नहीं मिलती। जब मुझे 'विरासत' के लिए अवॉर्ड मिला था, तब मुझे पता था कि दर्शकों को मेरा किरदार सचमुच पसंद आया है।"

रोहित ने ओटीटी और टीवी के बीच की तुलना पर अपनी राय रखते हुए कहा, "टीवी में अभी तक ऐसा है कि कोई एक-दो शो गलती से हिट हो गए तो, उसी फॉर्मेट में कुछ शो बना दिए जाते हैं। वहीं, डांस रियलिटी शो के ये हाल हैं कि अगर कोई शो हिट हुआ तो थोड़ा फॉर्मेट बदलकर दूसरा बना देते हैं। ऐसा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो बदलाव लेकर आएं, जिससे हम ओटीटी के साथ मुकाबला कर सकें ताकि मैं ओटीटी न देखकर टीवी में वो शो देखूं।"

उन्होंने शो की कहानियों को लेकर कहा, "अभी मेरी पत्नी मानसी एक शो पर काम कर रही है, जो एक सुपरहिट मराठी शो का हिंदी रूपांतर है। उसकी कहानी एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की है क्योंकि हमारे देश में आम मिडिल क्लास के संघर्ष आज भी वही हैं, इसलिए कहानियां भी वही रहती हैं। जब तक ये संघर्ष नहीं बदलेंगे, कहानियां भी नहीं बदलेंगी।"

युवा एक्टर्स को सलाह देते हुए रोहित ने कहा, "केवल एक शो हिट हो जाने भर से आप हिट नहीं हैं। आप एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन सिर्फ उस शो भर के लिए। शो बंद हुआ तो लोग आपको भूल जाएंगे। अपनी पहचान खुद बनाओ, वो अंदर की काबिलियत से आता है। कुछ एक्टर्स में वो खास मौजूदगी होती है, जो हमेशा याद रहती है।"

--आईएएनएस

एनएस/वीसी