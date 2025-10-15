मनोरंजन

टीवी के बाद अब यूट्यूब पर धमाल मचाएगी काजल राघवानी की 'बड़की दीदी-2'

Oct 15, 2025, 04:43 AM

मुंबई, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री काजल राघवानी की फिल्म 'बड़की दीदी-2' जल्द ही यूट्यूब पर स्ट्रीम होने वाली है। मंगलवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि यह फिल्म 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी।

फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पहले ही हो चुका है, जिसे भोजपुरी दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म को आईवीवाई एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज किया गया है।

वहीं, यूट्यूब प्रीमियर की जानकारी काजल राघवानी ने भी इंस्टाग्राम के जरिए दी है। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर जारी कर जानकारी दी कि फिल्म 28 अक्टूबर, शनिवार, सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर रिलीज की जाएगी।

आईवीवाई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी 'बड़की दीदी-2' एक पारिवारिक और भावनात्मक कहानी है, जो दर्शकों के दिलों को छूने का वादा करती है। फिल्म में काजल राघवानी ने 'बड़की दीदी' की मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी एक ऐसी बड़ी बहन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार और छोटी बहनों की हर जरूरत को प्राथमिकता देती है। वह अपनी दो छोटी बहनों की शादी तय करती है और उनके सुख के लिए अपने सपनों का बलिदान दे देती है। लेकिन, कहानी तब दुखद मोड़ लेती है, जब बड़की दीदी को एक गंभीर बीमारी का पता चलता है, जिससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है।

फिल्म का निर्देशन मंजुल ठाकुर ने किया है, जबकि संदीप सिंह और मंजुल ठाकुर इसके प्रोड्यूसर हैं। कहानी मंजुल ठाकुर, संदीप सिंह और अरविंद तिवारी ने मिलकर लिखी है। फिल्म के गाने अरविंद तिवारी और प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं, जिन्हें म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा ने अपने मधुर संगीत से सजाया है।

'बड़की दीदी-2' में काजल राघवानी के साथ सपना चौहान, ऋतु चौहान, प्रशांत सिंह, प्रेम दुबे, गोपाल चौहान, माया यादव, रिंकू भारती, ललित उपाध्याय और अंजू रस्तोगी जैसे मंझे हुए भोजपुरी कलाकार नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

