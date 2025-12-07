टीवी इंडस्ट्री की दो लोकप्रिय अभिनेत्रियों सारा खान और रूपल त्यागी ने रचाई शादी

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। इन दिनों मनोरंजन जगत में भी शादियों की खुशियां छाई हुई हैं। इसी कड़ी में टीवी इंडस्ट्री की दो लोकप्रिय अभिनेत्रियों ने अपने जीवन के खूबसूरत सफर में कदम रखा है।

दरअसल, टीवी जगत में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकीं अभिनेत्री रुपल त्यागी और सारा खान ने हाल ही में शादी कर ली है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी।

अभिनेत्री सारा खान ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष पाठक के साथ कुछ दिन पहले रजिस्टर्ड मैरिज की थी, तो अब उन्होंने धूमधाम से निकाह और सात फेरे लिए, जिसके लिए वह लाल लहंगे में सजीं, जबकि निकाह में सफेद लिबास में नजर आईं थीं। इसके बाद अब धूमधाम से हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की गई। हिंदू रीति से शादी में सारा लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में दुल्हन बनीं और सात फेरे लिए।

शादी की तस्वीरें सारा खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। इन तस्वीरों में सारा और कृष पाठक एक-दूसरे में खोए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पोस्ट कर अभिनेत्री ने लिखा, "मांग का ये सिंदूर, सिर्फ लाल नहीं मेरे हम का नूर है।"

इसी के साथ अभी हाल ही में अभिनेत्री रुपल त्यागी ने भी मुंबई में एक प्राइवेट सेरेमनी में नोमिश भारद्वाज के साथ शादी की है। इस शादी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड ही शामिल हुए थे। अभिनेत्री ने शादी की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। इन तस्वीरों में वे लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत और खुश नजर आ रही हैं।

तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "बस एक खुश दुल्हन।"

अभिनेत्री रूपल त्यागी ने टीवी सीरियल 'सपने सुहाने लड़कपन के' से घर-घर में खास पहचान बनाई थी, जिसमें उनके साथ भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा भी थी।

अपनी को-स्टार को शादी की शुभकामनाएं देते हुए अभिनेत्री निधि ने इंस्टाग्राम पर रूपल की तस्वीरें शेयर कीं, जिनके साथ उन्होंने लिखा, "नई नवेली दुल्हन को ढेर सारी शुभकामनाएं। रूपल, तुम्हारे लिए मेरा दिल खुशी से भर गया है। तुम्हारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी रहे।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम