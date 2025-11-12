मनोरंजन

टीवी एक्ट्रेस संगीता घोष ने धर्मेंद्र देओल की अच्छी सेहत के लिए की प्रार्थना

Nov 12, 2025, 03:06 AM

चंडीगढ़, 11 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी और फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों पर छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री संगीता घोष अपने लेटेस्ट सीरियल 'तू जूलियट जट्ट दी' की शूटिंग में बिजी हैं।

सीरियल में एक्ट्रेस एक मां का रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन इसी बीच, उन्होंने धर्मेंद्र देओल की खराब तबीयत को लेकर आईएएनएस से खास बातचीत की है।

धर्मेंद्र देओल की खराब तबीयत पर बात करते हुए टीवी एक्ट्रेस संगीता घोष ने बताया कि उन्हें कभी धर्मेंद्र जी से मिलने का मौका नहीं। उन्होंने कहा, "भगवान ने चाहा तो मिलने का मौका जरूर मिलेगा लेकिन मैं उनके स्वास्थ्य के लिए दिल से प्रार्थना करती हूं, मैं क्या उनके चाहने वाले देश से लेकर विदेशों तक में हैं और हर कोई उनकी स्पीडी रिकवरी की कामना कर रहा है।"

एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र देओल की तारीफ कर कहा कि वे दुनिया के सबसे हैंडसम हीरो हैं, उनकी स्माइल कमाल का है। हम सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाए, लोगों को उनके इंस्टा वीडियो बहुत पसंद है।

बता दें कि ईशा देओल और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से जुड़ी अफवाहों पर फुलस्टॉप लगा दिया है। परिवार के सदस्यों ने अफवाहों को असंवेदनशील और गैरजिम्मेदाराना बताया। अभी भी एक्टर अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों की बड़ी टीम की निगरानी में उनकी देखरेख चल रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वे रिकवरी भी कर रहे हैं।

हेमा और ईशा दोनों ने लोगों से एक्टर की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। बात अगर संगीता घोष की करें तो एक्ट्रेस टीवी के कई सुपरहिट सीरियल में नजर आ चुकी हैं। उन्हें 2000-2002 तक 'मेहंदी तेरे नाम की', 2001 से 2005 में 'देश में निकला होगा चांद', 2006-2007 में 'विरासत' और 'रब्बा ईश्क न होवे', 2013 में 'कहता है दिल जी ले जरा', और हॉरर टीवी शो 'दिव्य दृष्टि' में देखा गया था। आज भी एक्ट्रेस पर्दे पर सक्रिय हैं और 'तू जूलियट जट्ट दी' में दिख रही हैं।

