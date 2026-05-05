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टीवी अभिनेता राहुल सिंह तोमर साइबर ठगी का शिकार, बैंक खाते से 85 हजार रुपए गायब

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 09:41 AM

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। मुंबई में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अब प्रसिद्ध टीवी अभिनेता राहुल सिंह तोमर भी इस ठगी का शिकार हो गए हैं। ठगों ने बड़ी चालाकी से अभिनेता को निशाना बनाया और उनके बैंक अकाउंट से 85 हजार रुपए निकाल लिए। हालांकि, समय रहते अकाउंट को ब्लॉक कर देने से एक बड़ी रकम बचा ली गई।

इस मामले में मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय राहुल सिंह तोमर मूल रूप से मध्य प्रदेश के पीथमपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित अंबोली इलाके में रह रहे हैं। वे लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और कई लोकप्रिय सीरियल्स और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। घटना उस समय हुई, जब उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया।

कॉल करने वाले व्यक्ति ने उनसे उनके नाम, पते और पेशे से जुड़ी जानकारी ली। चूंकि राहुल अभिनय क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने इसे काम से जुड़ा कॉल समझा और बिना किसी संदेह के सामान्य जानकारी साझा कर दी। इसके बाद महज आधे घंटे के भीतर राहुल के मोबाइल पर बैंक अकाउंट से 85,000 रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज आया।

यह रकम 'डोंगरी सुप्रिया' नाम के एक व्यक्ति के यूपीआई आईडी पर भेजी गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अभिनेता ने न तो कोई ट्रांजेक्शन किया था और न ही किसी के साथ अपना ओटीपी या यूपीआई पिन साझा किया था।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राहुल ने तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क किया और अपना अकाउंट को ब्लॉक करवाया। साथ ही उन्होंने साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 पर भी शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में सामने आया कि ठगों ने उसी यूपीआई आईडी पर 12,000, 10,000 और 9,999 रुपए की अतिरिक्त ट्रांजेक्शन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अकाउंट समय पर ब्लॉक हो जाने के कारण यह रकम सुरक्षित बच गई।

जब राहुल ने संदिग्ध नंबर पर दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, तो वह ब्लॉक पाया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

अगर राहुल सिंह तोमर के करियर की बात करें तो उन्होंने 'क्राइम पेट्रोल', 'गुस्ताख दिल' और 'जमुना पार' जैसे चर्चित शोज में काम किया है। इसके अलावा वे 'सॉल्ट सिटी', 'इंडस्ट्री' और 'कर्मा' जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

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