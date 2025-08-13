टिस्का चोपड़ा में बरकरार 'एक्टिंग की भूख', फैंस से पूछा- किस किरदार में देखना चाहेंगे?

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। 'तारे जमीन पर', 'मर्डर मुबारक' जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को बताया कि आज भी उनके अंदर एक्टिंग की भूख जिंदा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने चाहने वालों से मजेदार अंदाज में सवाल भी किया।

टिस्का चोपड़ा ने बताया कि काफी छोटी उम्र से ही उन्हें एक्टिंग करने का शौक था। वह दो साल की उम्र से ही मंच पर एक्टिंग और मनोरंजन करना चाहती थीं, और उनका यह पैशन आज भी उतना ही प्रबल है।

टिस्का ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें वह वॉयस-ओवर करती नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "दो साल की उम्र से मैं मंच पर परफॉर्म करना चाहती थी, एक्टिंग करना चाहती थी और यह पैशन आज भी कम नहीं हुआ।"

उन्होंने बचपन से आज की तुलना करते हुए आगे कहा, "अगर कुछ बदला है, तो वह है मेरी एक्टिंग को लेकर भूख, जो अब और भी चुनौतियों से भरपूर किरदारों के साथ बढ़ गई है।"

एक्ट्रेस ने पोस्ट के अंत में फैंस से मजेदार अंदाज में सवाल भी किया। उन्होंने पूछा, "तो बताइए, आप मुझे अगले प्रोजेक्ट में किस तरह का किरदार निभाते देखना चाहेंगे?"

टिस्का चोपड़ा ने कुछ ही फिल्मों में काम किया है। आमिर खान स्टारर 'तारे जमीन पर' में उन्होंने माया अवस्थी का किरदार निभाया। इसके अलावा, वह 'फिराक', 'किस्सा', 'रहस्य', 'घायल वन्स अगेन', 'अंकुर अरोड़ा मर्डर केस', 'गुड न्यूज' और 'जुगजुग जियो' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

टिस्का की पिछली रिलीज फिल्म 'मर्डर मुबारक' थी, जो अनुजा चौहान के उपन्यास 'क्लब यू टू डेथ' पर आधारित एक मिस्ट्री-थ्रिलर है। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में टिस्का के साथ पंकज त्रिपाठी, करिश्मा कपूर, सारा अली खान, विजय वर्मा, डिंपल कपाड़िया, संजय कपूर, सुहैल नायर के साथ तारा अलीशा बेरी जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

एमटी/जीकेटी