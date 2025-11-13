'त्रिदेव' के दिनों को याद कर सोनम खान ने नसीरुद्दीन शाह को बताया 'विनम्र'

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री सोनम खान भले ही सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आती हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर पुराने दिनों की यादें ताजा करती रहती हैं। अभिनेत्री ने गुरुवार को भी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने के दिनों को याद किया।

अभिनेत्री ने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के साथ 'त्रिदेव', 'चोर पे मोर' और साल 1992 की फिल्म 'विश्वात्मा' में काम किया था। अभिनेत्री ने फिल्म त्रिदेव का गाना 'तिरछी नैनो वाली' का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने गाने और अभिनेता के साथ दिलचस्प बातें यादें करते हुए लिखा, "क्या आपको सॉन्ग 'ओए- ओए' का सैड वर्जन याद है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी नसीरुद्दीन शाह साहब। मुझे अभिनेता के साथ 3 फिल्मों में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। त्रिदेव, चोर पे मोर और साल 1992 की फिल्म विश्वात्मा। मैंने इन फिल्मों में उनके साथ काम किया, वे सबसे विनम्र अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी अदाकारी आज भी और लोगों से अलग है।"

'तिरछी नैनो वाली' फिल्म त्रिदेव में फिल्माया गया है। गाने को सपना मुखर्जी और अमित कुमार ने अपनी मधुर आवाज दी है और बोल आनंद बक्शी ने दिए हैं। वहीं, म्यूजिक विजु शाह ने तैयार किया है।

एक्शन थ्रिलर फिल्म त्रिदेव साल 1989 में रिलीज की गई थी और इसका निर्देशन राजीव राय और निर्माण गुलशन राय ने किया था। फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम मुख्य भूमिका में थे।

फिल्म उस समय सुपरहिट रही थी और इसके पीछे फिल्म के संगीत का बड़ा रोल था। फिल्म के गाने 'तिरछी टोपी वाले' और 'रात भर जाम से' उन दिनों काफी पॉपुलर रहे थे, लेकिन गाना 'ओए ओए' ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी, जो प्रमुख रूप से फिल्म की लीड अभिनेत्रियों संगीता बिजलानी, माधुरी दीक्षित और सोनम पर फिल्माया गया था। फिल्म को तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम