मनोरंजन

त्रिशा कर मधु ने साड़ी में लगाए भोजपुरी ठुमके, एक्सप्रेशन से लोगों को किया कायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 19, 2025, 06:19 AM

मुंबई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्री त्रिशा कर मधु ने मंगलवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो गानों पर रील्स बनाकर पोस्ट की, जो अब फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रही है। वीडियो में वह डांस और अभिनय का जलवा बखूबी दिखा रही है। पहले वीडियो में वह साड़ी में ठुमके लगाती दिख रही हैं, जबकि दूसरे वीडियो में वह गाड़ी में बैठकर अपने एक्सप्रेशन से दर्शकों को अपना कायल बना रही हैं। इन पोस्ट्स ने सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स का ध्यान खींचा और फैंस ने उनके अंदाज और परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की।

पहले वीडियो में त्रिशा कर मधु 'पतरे कमरिया बा' गाने पर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वह साड़ी पहने हुए ठुमके लगा रही हैं। उनकी डांस स्टेप्स और अदाएं देखने लायक हैं, जो गाने के म्यूजिक और बीट के साथ पूरी तरह मेल खा रही हैं। यह गाना शैलेन्द्र गौतम और शिवानी सिंह ने गाया है, जबकि इसके बोल राहुल खरवार ने लिखे हैं। म्यूजिक श्याम साइम का है और इसका कंपोजिशन भी राहुल खरवार ने किया है।

त्रिशा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। उनके फैंस कमेंट सेक्शन के जरिए जमकर तारीफ कर रहीे हैं।

दूसरे वीडियो में त्रिशा कर 'शीला हउ का' गाने पर रील बनाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वह एक गाड़ी में बैठी हुई हैं और अपने एक्सप्रेशन्स के जरिए से गाने की भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। वीडियो में उनकी अदाओं और चेहरे के हावभाव ने गाने को और भी मजेदार बना दिया है। यह गाना चंद जी और शिल्पी राज ने गाया है, जबकि इसके बोल मनु साहू ने लिखे हैं। म्यूजिक सतेन्द्र जी का है और इसका कंपोजिशन और मिक्सिंग गौरव रोशन ने किया है।

वीडियो में त्रिशा का स्टाइलिश और आकर्षक अंदाज दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल रहा है, और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके

