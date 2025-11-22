मनोरंजन

ट्रांसमीडिया गुजराती अवॉर्ड्स : हितु कनोडिया बने बेस्ट एक्टर, सीएम फडणवीस ने की शिरकत

Nov 22, 2025, 04:41 PM
ट्रांसमीडिया गुजराती अवॉर्ड्स : हितु कनोडिया बने बेस्ट एक्टर, सीएम फडणवीस ने की शिरकत

मुंबई, 22 नवंबर (आईएएनएस)। मुंबई में ट्रांसमीडिया गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवॉर्ड्स-2024 का भव्य आयोजन हुआ। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में गुजराती फिल्म, टीवी और थिएटर के कलाकारों को सम्मानित किया गया।

गुजरात के कलाकारों को सम्मानित करने वाले सबसे बड़े मंच पर कुल 55 कलाकारों-तकनीशियनों को पुरस्कार दिए गए।

फिल्म 'नासूर' के लिए हितु कनोडिया को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और नीलम पंचाल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। सबसे ज्यादा 9 अवॉर्ड फिल्म 'कसुम्बो' ने जीते। थिएटर कैटेगरी में मुंबई का बेस्ट ड्रामा 'संबंधो स्पर्श विणा ना' और गुजरात का बेस्ट ड्रामा 'पावरफुल पटिदार' (फ्रेंड थिएटर ग्रुप) चुना गया।

समारोह में 11 हस्तियों को विशेष सम्मान दिया गया। अपरा मेहता और उत्कर्ष मजूमदार को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला। स्नेहा देसाई को गोविंदभाई पटेल महारथी अवॉर्ड, संजय ओझा-पार्थ ओझा को महेश-नरेश अवॉर्ड और गायिका भूमि त्रिवेदी को हेमू गढवी अवॉर्ड से नवाजा गया। सुपरस्टार विक्रम ठाकोर, लोकगायक राकेश बारोट और गुटकार्मन रबारी को ट्रांसमीडिया स्पेशल अवॉर्ड मिला। समाजसेवा के क्षेत्र में सी.वी. शाह को समाज सेवक रत्न अवार्ड, रमेशभाई वोरा को जैन रत्न अवॉर्ड और संजय ठक्कर को धीरूभाई मेमोरियल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

गुजराती कला-साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इवेंट में फिल्ममेकर आनंद पंडित, जयंतीलाल गड़ा, मेहुल कुमार, उमेश शुक्ला, अर्जन बाजवा, आयशा जुल्का, मानसी पारिख गोहिल, मोना कनोडिया समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। विक्रम ठाकोर ने मंच पर लाइव परफॉर्मेंस दी। इसके साथ ही हितु कनोडिया, रीवा रच्च, अरविंद वेगड़ा, दीपिका पाटिल, भूमि त्रिवेदी जैसे सितारों ने भी प्रस्तुति दी।

