तारिक खान बर्थडे : जिनके 'क्या हुआ तेरा वादा' पर फिदा हुईं हसीनाएं, अब कहां है वो रॉकस्टार?

Nov 09, 2025, 11:21 AM
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। क्या आपको याद है वो गाना 'क्या हुआ तेरा वादा'? जिसने 70 के दशक में लाखों दिलों को जीत लिया था। इसके साथ ही एक चेहरा भी दिलों में बस गया था, वो था तारिक खान का। वही हैंडसम, चॉकलेटी हीरो जो लड़कियों की दिल की धड़कन बन गए थे। आजकल वो न जाने कहां गुमनाम हैं।

फिल्म 'यादों की बारात' से डेब्यू करने वाले तारिक खान फिल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं। वह आमिर खान के भाई हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि तारिक खान को एक्टिंग में कभी दिलचस्पी थी ही नहीं। वो तो इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

नासिर हुसैन (आमिर के अंकल) ने जब एक पार्टी में उन्हें डांस करते देखा, तो तय कर लिया कि तारिक ही मेरा हीरो है और इस तरह तारिक पहुंच गए कैमरे के सामने।

'हम किसी से कम नहीं' की रिलीज के बाद तो मानो पूरा देश उनका दीवाना हो गया। गाना 'क्या हुआ तेरा वादा' हिट हुआ, तो तारिक रातोंरात सुपरस्टार बन गए। उनकी मुस्कान, बालों का अंदाज और मासूमियत ने सभी को उनका दीवाना बना दिया था।

मगर, जितनी जल्दी स्टारडम मिला, उतनी ही जल्दी वो फिसल भी गया। कुछ फिल्में और आईं, पर जादू दोबारा नहीं चला। लगभग 14-15 फिल्मों के बाद तारिक ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग छोड़ी, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से भी दूरी बना ली।

9 नवंबर 1951 को जन्में तारिक खान का हुलिया आज पूरी तरह बदल चुका है। 73 साल के तारिक को देखकर कोई नहीं कहेगा कि यही वह स्टार है, जिन्होंने कभी ऋषि कपूर को भी पीछे छोड़ दिया था।

तारिक अब लाइमलाइट से दूर, शांत जिंदगी बिता रहे हैं। भले ही वो आज गुमनाम हों, लेकिन जब भी 'क्या हुआ तेरा वादा' बजता है, वो दौर और तारिक खान की मासूमियत सभी के दिलों पर छा जाती है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम

