मनोरंजन

Tara Sutaria Journey : मल्टी टैलेंट का फुल पैकेज, बॉलीवुड में सक्सेस के बाद भी शेफ बनने की तमन्ना

तारा सुतारिया का मल्टीटैलेंटेड सफर और जन्मदिन पर खास झलक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 18, 2025, 04:12 PM
तारा सुतारिया: मल्टी टैलेंट का फुल पैकेज, बॉलीवुड में सक्सेस के बाद भी शेफ बनने की तमन्ना

नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा में बहुत कम ही ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो मल्टी टैलेंट के साथ पर्दे पर खुद को निखार पाती हैं। एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी उनमें से एक हैं। वे न सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि डांस, सिंगिंग, खाना बनाने और स्कैचिंग में भी आगे रहती हैं।

एक्ट्रेस तारा सुतारिया बुधवार को अपना 30वां जन्मदिन मना रही है। ऐसे में जानते हैं कि तारा अगर अभिनेत्री न बनती तो आगे जाकर क्या बनतीं।

तारा सुतारिया 7 साल की उम्र से ही सिंगिंग में रुचि रखती थीं और कई अंतरराष्ट्रीय ओपेरा और कॉम्पीटिशन का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने फिल्म 'गुजारिश' और एक विलेन में 'शामत' गाने में अपनी आवाज दी है। अमेरिकी गायिका व्हिटनी हाउस्टन से प्रेरित होकर उन्होंने बॉलीवुड में सिंगिंग करने का फैसला किया।

एक्टिंग में करियर बनाने के लिए भी तारा ने छोटी उम्र से ही शुरुआत कर दी थी। उन्होंने अमेरिकी सिटकॉम 'द सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी' के हिंदी वर्जन 'द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' (2012) से बाल कलाकार के तौर पर करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वे 2013 में आए टीवी शो 'ओए जस्सी' में दिखीं।

टीवी पर किस्मत आजमाने के बाद तारा ने बड़े पर्दे पर कदम रखा और 2019 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बतौर एक्ट्रेस एंट्री ली, जिसके बाद वे साल 2019 की 'मरजावां', साल 2021 की 'तड़प', साल 2022 में आई 'हीरोपंती 2' और 'एक था विलेन रिटर्न्स' में दिखीं। उन्हें आखिरी बार ओटीटी रिलीज फिल्म 'अपूर्वा' में देखा गया। हालांकि बॉलीवुड में सक्सेस पाने के बाद भी तारा हमेशा से एक शेफ बनना चाहती हैं।

तारा सुतारिया 13 साल की उम्र में रियलिटी टैलेंट शो 'बिग बड़ा बूम' का हिस्सा भी थीं। शो में वे बम्पी नाम की कठपुतली के साथ फैंस को इंटरटेन करती थीं। इसी स्टेज शो पर तारा ने अपने सिंगिंग टैलेंट से सबको हैरान कर दिया था।

एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो बॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने अदार जैन को लंबे समय तक डेट किया था, लेकिन उन्होंने आलेखा आडवाणी के साथ शादी कर ली। आलेखा आडवाणी कभी खुद तारा की अच्छी दोस्त हुआ करती थी, हालांकि अब तारा का नाम एक्टर वीर पहाड़िया के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों को बीते महीने साथ वेकेशन पर देखा गया था।

--आईएएनएस

 

 

film industry highlightsBollywood updatescelebrity profilesinging talentsentertainment newsacting careersmultitalented artists

Related posts

Loading...

More from author

Loading...