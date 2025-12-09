मनोरंजन

Akshaye Khanna Performance : अक्षय खन्ना की ‘धुरंधर’ एक्टिंग पर फिदा तारा शर्मा, बोलीं – आपको कड़ी मेहनत का फल मिला

तारा शर्मा ने अक्षय खन्ना की ‘धुरंधर’ पर की दिल से तारीफ
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 08:26 AM
अक्षय खन्ना की ‘धुरंधर’ एक्टिंग पर फिदा तारा शर्मा, बोलीं – आपको कड़ी मेहनत का फल मिला

मुंबई: आदित्य धर के निर्देशन में बनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ और अक्षय खन्ना के एक्टिंग की तारीफ करने वाले दर्शकों और एक्टर्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अक्षय के बचपन की दोस्त और एक्ट्रेस तारा शर्मा ने कहा कि उन्होंने फिल्म में कमाल किया है।

एक्ट्रेस और होस्ट तारा शर्मा ने दोस्त अक्षय खन्ना की खुलकर तारीफ की है। तारा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लंबा पोस्ट लिखकर अक्षय को बधाई दी और उनकी मेहनत को सलाम किया। तारा ने लिखा, “बहुत-बहुत बधाई अक्षय! हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हमारा पूरा इंस्टा फीड 'धुरंधर' से भरा पड़ा है! खासकर वो गाना और आपकी धमाकेदार एंट्री! आपको और पूरी टीम को गुड लक!”

तारा ने आगे बताया कि दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं। स्कूल के दिनों में साथ कई ड्रामा किए थे और उस समय से ही पता था कि अक्षय एक्टिंग में ही करियर बनाएंगे। उन्होंने लिखा, “शायद आप सबसे प्राइवेट इंसान हैं जिन्हें मैं जानती हूं। आपके लिए सचमुच बहुत खुश हूं कि आपकी चुपचाप की गई कड़ी मेहनत का फल अब मिल रहा है।”

तारा ने पुरानी तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिनमें दोनों के साथ और भी दोस्त पोज देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, “ये फ्लैशबैक फोटोज आपके ‘नो फोटो’ ऑरा से पहले की हैं।”

अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं। हालांकि तारा ने उन्हें टैग करते हुए लिखा, “मुझे पता है आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी टैग कर रही हूं।”

अंत में तारा ने पूरी टीम रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, निर्देशक आदित्य धर और बाकी कास्ट-क्रू को भी शुभकामनाएं दीं। बोलीं, “आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो और नजर न लगे!”

बता दें, अक्षय खन्ना और तारा शर्मा खास दोस्त रहे हैं। दोनों की रिलेशनशिप की खबरें भी आई थी। हालांकि, दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं।

--आईएएनएस

 

 

Movie UpdatesTara Sharmacelebrity-reactionsDhurandhar Moviebollywood newsFilm IndustryAkshaye Khanna

Related posts

Loading...

More from author

Loading...