तारा शर्मा ने जीनत अमान से प्रेरित 'पेज 3' की एक पुरानी तस्वीर साझा की

मुंबई, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री तारा शर्मा ने अपनी फिल्म 'पेज 3' की शूटिंग के दौरान ली गई एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने फिल्म की एक पुरानी तस्वीर साझा करके प्रशंसकों को खुश कर दिया और बताया कि फिल्म के पार्टी सॉन्ग में उनका लुक जीनत अमान के मशहूर अंदाज़ से प्रेरित था, खासकर उनके मशहूर गाने 'दम मारो दम' के अंदाज़ से। तस्वीर में तारा माथे पर एक बोल्ड हेडबैंड के साथ रेट्रो लुक में नजर आ रही हैं।

तारा शर्मा ने फोटो के साथ लिखा है, "अभी-अभी ये फोटो मिली! हमारी फिल्म पेज 3 के पार्टी सॉन्ग में मेरा लुक... शानदार ज़ीनत अमान और आशा भोसले जी के दम मारो दम से प्रेरित गाना था, कुआं में डूब जाउंगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं अपने कई फोटो एल्बमों में से एक पलट रही थी और मुझे यह तस्वीर दिखी, तो मैंने सोचा कि यह 'फ्लैशबैक फ्राइडे' के लिए बढ़िया है। शुक्र है कि फोन, कैमरे और डिजिटल कैमरे आने से पहले भी मैं हमेशा से तस्वीरें लेती रही हूं।"

ज़ीनत अमान की प्रशंसा करते हुए तारा ने लिखा, “ज़ीनत जी, मैंने आपकी असली तस्वीर देखी, तो खुद को रोक नहीं पाई। बेशक मैं आपके जैसी तो नहीं हूं, लेकिन तस्वीर देखकर बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते रहिए, भगवान का शुक्र है। सुरक्षित रहें।”

2005 में रिलीज़ हुई पेज 3 फिल्म का निर्देशन मधुर भंडारकर ने किया था। इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, अतुल कुलकर्णी, बोमन ईरानी, ​​संध्या मृदुल, तारा शर्मा और अन्य कलाकारों ने अभिनय किया था। फिल्म में एक पत्रकार के नज़रिए से उच्च समाज और पेज 3 संस्कृति की चकाचौंध भरी लेकिन दिखावटी दुनिया को दिखाया गया है, जो मशहूर हस्तियों की जीवनशैली के पीछे छिपी सच्चाइयों को उजागर करती है। इस समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता।

तारा शर्मा की बात करें तो, वह ओम जय जगदीश, साया, मस्ती और अन्य कई फिल्मों का हिस्सा रही हैं। निजी जीवन की बात करें तो, तारा ने 2007 में उद्यमी रूपक सलूजा से शादी की थी।

--आईएएनएस

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