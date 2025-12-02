‘तेरे इश्क में’ शानदार रहा धनुष और कृति सेनन के साथ काम का अनुभव : परमवीर सिंह चीमा

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। पंजाबी थिएटर और ओटीटी की दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले एक्टर परमवीर सिंह चीमा की एक्टिंग को कृति सेनन और धनुष स्टारर हालिया रिलीज 'तेरे इश्क में' काफी पसंद किया जा रहा है।

‘तेरे इश्क में’ से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले परमवीर सिंह चीमा के लिए फिल्म में धनुष और कृति सेनन जैसे एक्टर्स के साथ काम करने का अनुभव किसी सपने से कम नहीं रहा। एक्टर ने बताया कि आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म में धनुष और कृति सेनन के साथ काम करने का अनुभव बेहद शानदार रहा। दोनों ही कमाल के एक्टर हैं।

ओटीटी पर परमवीर पहले ही ‘ब्लैक वारंट’ (2025 की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग हिट्स में से एक) में तिहाड़ जेल के सख्त पुलिस अफसर शिवराज सिंह मंगत के अपने दमदार रोल से सुर्खियां बटोर चुके हैं। इसके अलावा सोनी लिव की सीरीज ‘चमक’ में रैपर काला का किरदार निभा चुके हैं।

‘तेरे इश्क में’ में जसजीत बने परमवीर के किरदार में शांत तेवर, गहरी भावनाओं के साथ सहज अभिनय की झलक है।

कृति सेनन के साथ काम करने के अनुभव पर परमवीर कहते हैं, “कृति मैम के साथ काम करना बहुत आसान और मजेदार था। सेट पर हमारी एनर्जी बहुत अच्छी मिलती थी। वो बेहद विनम्र हैं और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित। हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि उसके साथ ऐसा को-एक्टर मिले, जैसा वो है। मैं भविष्य में भी उनके साथ काम करना चाहूंगा।”

वहीं, धनुष के बारे में परमवीर बताते हैं, “धनुष भाई बहुत शांत और सुकून देने वाले इंसान हैं। हर किसी को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो खुद चाहते हैं। मुझे भी अपनी पर्सनल स्पेस पसंद है और उन्हें भी। कई बार हम घंटों बिना कुछ बोले चुपचाप साथ बैठे रहते थे और वो पल बेहद खास थे। उन्हें परफॉर्म करते देखना जादू देखने जैसा था। भविष्य में फिर उनके साथ काम करना चाहता हूं, एक्टिंग भी और उनके डायरेक्शन में भी काम करना शानदार रहेगा।”

परमवीर के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वह सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’, प्राइम वीडियो की थ्रिलर सीरीज ‘पिरामिड’ और सोनम बाजवा के साथ पंजाबी फिल्म में भी नजर आएंगे।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम