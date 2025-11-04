मनोरंजन

'तेरे इश्क में' में काम करने के अनुभव पर बोले प्रियांशु पेन्युली, 'धनुष और कृति से सीखी अभिनय की बारिकियां'

Nov 04, 2025, 01:03 AM

मुंबई, 3 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में इस साल दर्शकों के लिए रोमांचक खबर है। फिल्मकार आनंद एल राय अपनी नई फिल्म 'तेरे इश्क में' के साथ फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। इस फिल्म में अभिनेता धनुष और अभिनेत्री कृति सेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं, और अब इसमें प्रियांशु पेन्युली भी शामिल हो गए हैं।

प्रियांशु अपने अलग अंदाज और दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में प्रियांशु पेन्युली ने अपने अनुभव के बारे में बात की और कहा, ''फिल्म 'तेरे इश्क में' का हिस्सा बनना मेरे करियर के लिए एक खास अवसर है। मशहूर निर्देशक आनंद एल राय के साथ काम करना सौभाग्य की बात है। धनुष और कृति से अभिनय की बारीकियां समेत बहुत कुछ सीखने को मिला। वे प्रतिभाशाली कलाकार हैं। इनके साथ स्क्रीन साझा करना बेहद रोमांचक अनुभव रहा। मैं इसे अपने जीवन के एक खास अध्याय के रूप में देख रहा हूं। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते और इसे पाने पर मुझे गर्व है।''

बता दें कि फिल्म 'तेरे इश्क में' आनंद एल राय और धनुष की तीसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने एक साथ 'रांझणा' और 'अतरंगी रे' में काम किया था।

प्रियांशु ने आगे कहा, ''तेरे इश्क में' का हिस्सा बनना मेरे लिए सिर्फ रोमांचक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत खास है। फिल्म 'रांझणा' ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। अब मुझे उसी तरह की भावनाओं वाली कहानी में काम करने का अवसर मिला है। यह अनुभव रोमांचक लगता है। इस फिल्म में दर्शकों को प्यार, चाहत और भावनाओं की गहराई का एक नया अनुभव मिलेगा।''

आईएएनएस से बात करते हुए प्रियांशु ने कहा, ''आनंद एल राय फिल्में हमेशा दिल से और ईमानदारी से बनाते हैं। ऐसे माहौल में काम करना किसी भी अभिनेता के लिए सुनहरा अवसर से कम नहीं है। इसके अलावा ए.आर. रहमान का संगीत फिल्म को और भी खास बना रहा है। यह फिल्म प्यार के अलग-अलग रंगों और भावनाओं को सुंदर तरीके से पेश करती है, और मुझे इसमें अपने योगदान देने पर गर्व है।''

बताया जा रहा है कि 'तेरे इश्क में' कहानी में एकतरफा प्यार, चाहत और भावनात्मक उलझन जैसी गहरी भावनाओं को पेश किया जाएगा। आनंद एल राय और धनुष की यह जोड़ी पिछली फिल्मों में दर्शकों को बहुत पसंद आई थी, और अब नई कहानी के साथ यह जोड़ी फिर से पर्दे पर लौट रही है।

फिल्म को आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है। इसे 28 नवंबर को हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/एएस

