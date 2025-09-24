Tara and Aakash Film : अभिनेता जितेश ठाकुर ने एक दिव्य शक्ति से कर डाली दीप्ति नवल की तुलना

मुंबई: फिल्म 'तारा एंड आकाश: लव बियॉन्ड रियल्म्स' बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसके प्रमोशन के दौरान अभिनेता जितेश ठाकुर ने दिग्गज अभिनेत्री दीप्ति नवल की तारीफों के पुल बांधे।

उन्होंने दीप्ति नवल को "दिव्य शक्ति" से जोड़ते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति सेट पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह थी, जो पूरे क्रू को प्रेरित करती रही।

जितेश ने आईएएनएस से कहा, “जिस भूमिका की मैं बात कर रहा हूं, वह एक मार्गदर्शक शक्ति जैसी है। जब मुझे पहली बार यह विचार आया, तो मेरे लिए यह महिला एक दिव्य मां जैसी प्रतीत हुई। फिल्म में उसका नाम ‘देवी’ रखा गया है, जो थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि वह स्विट्जरलैंड में रहती है। लेकिन आप जानते हैं, इसका असली मकसद यही था कि यह नाम उनकी शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक है, जिसने उसे इस भूमिका के लिए चुना।”

इससे पहले अभिनेत्री दीप्ति नवल ने आईएएनएस से विशेष बातचीत में बताया कि अपने करियर में उन्होंने भारतीय सिनेमा में कौन-कौन से बड़े बदलाव देखे हैं।

दीप्ति नवल ने आईएएनएस से कहा, "आजकल हमारी फिल्मों में हर दृश्य को बहुत बारीकी और सटीकता से फिल्माया जाता है, यही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हमारी फिल्में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं। विश्व सिनेमा के मुकाबले, तकनीक और प्रस्तुति के मामले में हम बराबरी पर हैं। आज इंडस्ट्री में हर किसी के पास गजब का हुनर है, चाहे वह तकनीशियन हों या अभिनेता। सभी प्रशिक्षित हैं और अपने कौशल को निखार कर आते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में यूं ही कोई नहीं आ सकता और मेरी तरह कलाकार नहीं बन सकता है क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं सीखा था। आज हर कोई प्रशिक्षण और फोकस के साथ आता है।"

फिल्म 'तारा एंड आकाश: लव बियॉन्ड रियल्म्स' को आईएफएफआई गोवा 2023 के फिल्म बाजार में पहचाना गया। यहां इसने एनएफडीसी को निर्माता के रूप में बड़ी डील हासिल की। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) 2024 में इसकी स्क्रीनिंग हुई। यहां भी इसे सराहा गया।

यह फिल्म एक इंडो-स्विस कोलैबोरेशन है और 26 सितंबर को भारतीय थिएटर्स में रिलीज हो रही है।