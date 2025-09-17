मनोरंजन

Tanya Mittal News : बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के भाई पर कंटेंट क्रिएटर को धमकाने का आरोप, पुलिस जांच शुरू

तान्या मित्तल के भाई पर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर को धमकी देने का आरोप
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 06:28 AM
मध्य प्रदेश : बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के भाई पर कंटेंट क्रिएटर को धमकाने का आरोप, पुलिस जांच शुरू

ग्वालियर: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपनी बोल्ड बातों और लक्जरी लाइफस्टाइल के दावों से सुर्खियां बटोर रही ग्वालियर की इन्फ्लूएंसर तान्या मित्तल एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर ने उनके भाई पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

पूरा विवाद तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल से जुड़ा है। सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर विश्वम पंजवानी ने अमितेश पर आरोप लगाया है कि उन्होंने तान्या पर फनी रील बनाने के चलते उन्हें जान से मारने की धमकी दी। विश्वम ने माधौगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस जांच में जुटी हुई है।

तान्या ने शो में दावा किया था कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड हैं और घर 7-स्टार होटल जैसा आलीशान, 8 मंजिला इमारत है, जिसमें किचन में लिफ्ट आदि हैं। इन दावों के कारण कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लूएंसर्स ने 'रियलिटी चेक' के लिए उनके घर पहुंचना शुरू कर दिया। विश्वम पंजवानी भी इन्हीं में से एक थे।

उन्होंने तान्या के पूर्व बॉडीगार्ड से बातचीत का वीडियो बनाकर रील अपलोड की, जिसमें 150 गार्ड्स के दावे पर सवाल उठाए गए। विश्वम का घर माधौगंज क्षेत्र में है, जहां वे रहते हैं।

विश्वम के अनुसार, रील वायरल होते ही अमितेश ने पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पर धमकी भरे मैसेज भेजे। फिर, बॉडीगार्ड्स के साथ उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। विश्वम ने वीडियो जारी कर कहा, "अगर मेरे साथ कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार अमितेश और तान्या होंगे। मैं डरा हुआ हूं।" शिकायत में अमितेश पर आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। विश्वम ने बताया कि यह सब तान्या के दावों की 'ट्रुथ चेक' के लिए किया था, न कि मजाक के लिए।

माधौगंज थाने के सीएसपी किरण अहिरवार ने कहा, "शिकायत मिली है। हम जांच कर रहे हैं। अगर आरोप सही पाए गए, तो सख्त कार्रवाई होगी। दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे।"

 

 

social media influencerpolice complaintAmitesh MittalReality TVTanya MittalGwalior newscelebrity controversyViral Videoentertainment newsBigg Boss 19

Related posts

Loading...

More from author

Loading...