'तन्वी द ग्रेट' और 'कुछ भी हो सकता है' के लिए कोलकाता पहुंचे अनुपम खेर, साझा किया वीडियो

मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हर रूप में दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। चाहे वह गंभीर भूमिका हो या हंसी से भरपूर कोई किरदार, अनुपम खेर ने हमेशा अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया है। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। शनिवार को उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जो फैंस के दिल को छू रहा है।

अनुपम ने इस वीडियो को रात के समय हवाई जहाज के अंदर से शूट किया है, जब वह लैंड कर रहा था। वीडियो में विमान की खिड़की के बाहर कोलकाता शहर की जगमगाती रोशनी चमक रही है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसके बैकग्राउंड में एक बंगाली गाना 'तुमि कतो जे दूरे' सुनाई दे रहा है।

इस वीडियो को साझा करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, "कोलकाता पहुंच गया हूं, अपनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की स्पेशल स्क्रीनिंग और मेरे ऑटोबायोग्राफिकल प्ले 'कुछ भी हो सकता है' के लिए... कोलकाता एक बहुत ही जीवंत और खास शहर है। जय हो!"

इस पोस्ट के कमेंट्स में उनके चाहने वालों ने खूब प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक फैन ने लिखा, "सर, आप जहां भी जाते हैं, वहां ऊर्जा भर देते हैं।"

दूसरे फैन ने लिखा, "कोलकाता आपका स्वागत करता है।" अन्य फैंस ने लिखा, "आपके नाटक का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। आप हमें हर बार कुछ नया सिखाते हैं।"

कई लोगों ने बंगाली गाने की तारीफ की और लिखा, "तुमि कतो जे दूरे' बेहद भावनात्मक गीत है।"

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "तुमि कतो जे दूरे... ये गाना मेरी मां सुनती थीं, आज आपकी पोस्ट से फिर वही पुरानी यादें लौट आईं।''

बता दें कि 'तुमि कतो जे दूरे' गाने को आशा भोंसले ने गाया है और संगीत आर. डी. बर्मन ने तैयार किया है। यह गीत उस भावना को दर्शाता है जब कोई अपना हमसे बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी दिल के बेहद करीब महसूस होता है।

--आईएएनएस

पीके/एएस