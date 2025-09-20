मनोरंजन

तनुश्री दत्ता ने वीडियो में साझा किया जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का संदेश

Sep 20, 2025, 06:59 AM
तनुश्री दत्ता ने वीडियो में साझा किया जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का संदेश

मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दर्शकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक वीडियो पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं और नकारात्मकता से लड़ने पर जोर दिया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक मॉन्टाज वीडियो पोस्ट साझा की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "जीत महज एक विचार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के दिव्य आशीष का प्रतीक है। जब मैं मृत्यु की भयावह छायाओं वाली गहरी घाटी से होकर गुजरती हूं, तो भय का कांटा भी नहीं चुभता, क्योंकि ईश्वर मेरे कंधे पर साए की तरह साथ हैं, अभी और अनंत काल तक। वे मुझे हरी-भरी वादियों की गोद में ले जाते हैं। जो रब के सामने है, उसके सामने शैतान भी आखिर में झुक जाता है।

उन्होंने आगे चुनौतियों के बीच नई राहें तलाशने पर बल देते हुए लिखा, "चाहे कितनी भी कठिनाइयां जीवन के पथ पर बिछी हों या मन की गहराइयों में टूटन का सैलाब उफान मार रहा हो, तो दुनिया में अपनी अनोखी जगह गढ़ने के लिए ताजा रास्ते खोजो। याद रखो, कुछ भी दुनिया का पटाक्षेप नहीं लाता, विश्व का अंत तभी होगा, जब वाकई उसका अंतिम क्षण आएगा। तब तक प्रार्थना की ज्योति जलाए रखो, अटूट विश्वास की डोर थामे रहो और थकावट भूलकर आगे बढ़ते चलो। इसलिए, हम सब मिलकर छोटे-छोटे कदमों से यात्रा जारी रखें, धीरे-धीरे लेकिन दृढ़ता से।"

तनुश्री ने नकारात्मकता फैलाने वालों को भी करारा जवाब देते हुए लिखा, "जो लोग द्वेष की आग में सुलगते हैं, उन्हें अपनी ही ज्वाला में भस्म होने दो। हमारी त्वचा को उनकी लपटें छू भी न पाएं। सच्चे हृदय वाले, दया के पुत्र, ईश्वर के चहेते संतान इस प्रेम-करुणा के पुनरुत्थान काल में पवित्र वरदानों की वर्षा से सराबोर हैं। हर हर महादेव!"

तनुश्री दत्ता ने 2005 में इमरान हाशमी के साथ फिल्म आशिक बनाया से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह चाइना टाउन, भागम भाग, रिस्क जैसी कई फिल्मों में नजर आई थी। अभिनेत्री आखिरी बार 2013 में टीवी फिल्म सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन्स में नजर आई थी।

