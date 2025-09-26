मनोरंजन

टीना दत्ता का नवरात्रि लुक देख कहेंगे "दुग्गा-दुग्गा," सोने से लदी दिखीं एक्ट्रेस

Sep 26, 2025

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी सीरियल उतरन की इच्छा यानी टीना दत्ता टीवी सीरियल से लेकर वेब सीरीज में अपना कमाल दिखा रही हैं।

एक्ट्रेस ने 'कर्म फलदाता शनि देव', 'हम रहें या ना रहें' और 'डायन' जैसे टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर छा गई हैं। नवरात्रि शुरू होने के बाद से ही उनके नए-नए ट्रेडिशनल लुक देखने को मिल रहे हैं। आज का नया लुक देखने के बाद तो फैंस उनकी नजर उतारने के लिए मजबूर हो गए हैं।

टीवी एक्ट्रेस टीना ने नवरात्रि के चौथे दिन का अपना ट्रेडिशनल और बंगाली संस्कृति को दर्शाता लुक शेयर किया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है, जिसमें वो गहरे लाल रंग की साड़ी में हैं, जिस पर गोल्डन प्रिंट के बड़े-बड़े डिजाइन हैं। एक्ट्रेस ने गोल्ड की ज्वेलरी से खुद को सलीके से सजा रखा है।

एक्ट्रेस की बड़ी नथ ने उनके लुक में चार-चांद लगा दिए हैं। एक्ट्रेस ने लगातार 10 फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है और फोटो पर लिखा- दुग्गा- दुग्गा। एक्ट्रेस के लुक में ग्रेस और शांति दोनों हैं, चेहरे पर एक स्थिर भाव है, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। टीना का लुक देखकर लग रहा है कि जैसे मां लक्ष्मी खुद भक्तों को दर्शन देने के लिए धरती पर आ गई हैं।

फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने बांग्ला में कैप्शन लिखा है- दुर्गा पूजा के सौजन्य से…अंतरात्मा को आत्मसात करते हुए, मुझे अपनी लय मिल गई। भक्ति से भरा हृदय, और उत्सव से भरी आत्मा...दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं!

फैंस भी एक्ट्रेस के लुक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, "आपको दुल्हन के रूप में देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही, इस दुर्गा पूजा में मैं मां दुर्गा से प्रार्थना कर रही हूं कि आपको अपना जीवनसाथी मिल जाए।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "आप खूबसूरती का दूसरा नाम हैं, टीना...दुर्गा मां आप पर कृपा बनाए रखे।"

--आईएएनएस

पीएस/जीकेटी

