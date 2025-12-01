तीन निर्देशक करणवीर मेहरा के फेवरेट, कहा- 'इनके साथ काम करना सपना'

मुंबई, 30 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता करण वीर मेहरा ने अपनी रचनात्मक यात्रा और उन निर्देशकों के बारे में बात की, जिन्होंने उनके करियर और अभिनय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। 'पवित्र रिश्ता' और 'बिग बॉस 18' जीतने वाले करण ने बताया कि फिल्मी दुनिया में तीन ऐसे निर्देशक हैं, जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित किया है।

उन्होंने विशाल भारद्वाज, राजकुमार हिरानी और ओमंग कुमार का नाम लिया, जिन्हें वे अपने करियर में आदर्श मानते हैं।

करण ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि ये तीनों निर्देशक भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान रखते हैं और कलाकारों को चुनौतीपूर्ण लेकिन सार्थक अनुभव देते हैं।

करण वीर ने सबसे पहले विशाल भारद्वाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से विशाल भारद्वाज के साथ काम करने का सपना देखते आए हैं। उन्होंने कहा, "विशाल ऐसे निर्देशक हैं जो गहरे और जटिल किरदारों को बहुत खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारते हैं। उनकी फिल्मों में भावनाओं की गहराई, दर्द और कहानी की नाजुकता बहुत खास होती है। मैं हमेशा ऐसे रोल करना चाहता हूं जो चुनौती दें, और विशाल के निर्देशन में काम करना मेरे लिए यही अवसर होगा।"

इसके बाद करण ने राजकुमार हिरानी के बारे में कहा कि वह समाज से जुड़े मुद्दों को मनोरंजन के साथ जोड़ने में माहिर हैं। उनकी फिल्मों में दर्शक हंसते हैं, रोते हैं और सोचते भी हैं। हिरानी की सबसे खास बात यह है कि वह संघर्ष या टकराव के बीच भी अच्छाई और इंसानियत को दिखाते हैं। उनके निर्देशन में काम करना एक अभिनेता के लिए सीखने का अनुभव होता है।

करण का कहना है कि हिरानी जैसी कहानियां और निर्देशन शैली कलाकारों को बेहतर बनने में मदद करती हैं।

करण ने ओमंग कुमार के बारे में भी भावना साझा की। वह फिलहाल ओमंग कुमार के साथ अपनी नई फिल्म 'सिला' पर काम कर रहे हैं।

करण ने कहा, ''ओमंग कुमार बहुत ही संवेदनशील और सटीक विजन रखने वाले निर्देशक हैं। वह संघर्ष और दर्द की कहानी में भी सुंदरता और उम्मीद जैसे एहसासों को खूबसूरती के साथ निकालते हैं। वह सेट पर जोर या चिल्लाहट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बहुत ही शांत और समझदारी से कलाकारों को उनकी भूमिका में डूबने का अवसर देते हैं। यह गुण उन्हें खास बनाता है और उनके साथ काम करना मेरे करियर के लिए गर्व की बात है।''

करण ने बताया कि हर अभिनेता की तरह उनके भी कुछ सपने और पसंदीदा निर्देशक हैं। उनके लिए विशाल भारद्वाज, राजकुमार हिरानी और ओमंग कुमार तीन ऐसे निर्देशक हैं जिनके साथ काम करना उनकी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है।

उन्होंने कहा कि ये तीनों निर्देशक न केवल दिल को छूती और दिमाग को झकझोरने वाली फिल्में बनाते हैं, बल्कि अभिनेता की कला और प्रदर्शन को भी सम्मान देते हैं। उनके निर्देशन में काम करना एक अभिनेता के लिए चुनौती और सीख दोनों का स्रोत बनता है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम