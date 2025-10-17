Tamil Movies Diwali 2025 : 'ड्यूड' लेकर 'बाइसन कालामादान' तक, इस दीपावली पर शानदार तमिल फिल्मों की रिलीजिंग

मुंबई: दीपावली पर कई साउथ इंडियन फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही हैं। इसमें भी तमिल फिल्में अधिक हैं। इस दीपावली पर बड़े स्टार्स की नहीं, छोटे कलाकारों की फिल्में रिलीज हो रही हैं।

प्रदीप रंगनाथन, ध्रुव विक्रम, और हरीश कल्याण जैसे युवा स्टार्स अपनी फिल्में लेकर आ रहे हैं। इन तमिल फिल्मों के जरिए एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

'ड्यूड'- मशहूर अभिनेता प्रदीप रंगनाथन की यह फिल्म 17 अक्टूबर को दीपावली पर रिलीज हो रही है। कीर्तिस्वरन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में ममिता बैजू, सरथकुमार और परिथाबंगल द्रविड़ जैसे कई सितारे शामिल हैं। साईं अभ्यंकर इस फिल्म का संगीत दे रहे हैं, यह उनकी पहली फिल्म है। इसमें दिलचस्प गाने और भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर बोर्ड ने इसे यूए सर्टिफिकेट दिया है।

'बाइसन कालामादान' - इस फिल्म का निर्देशन मारी सेल्वराज ने किया है और इसमें ध्रुव विक्रम मुख्य भूमिका में हैं। वह मशहूर अभिनेता विक्रम चियान के बेटे हैं। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन और राजिशा विजयन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसका संगीत निवास के. प्रसन्ना ने दिया है। फिल्म में ध्रुव विक्रम एक कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका में हैं और यह एक कबड्डी खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

'डीजल' - मशहूर अभिनेता हरीश कल्याण और अतुल्य रवि की इस फिल्म को शन्मुगम मुथुसामी ने डायरेक्ट किया है। यह 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। धीबू निनान थॉमस इसके संगीतकार हैं। इस फिल्म में हरीश कल्याण पहली बार भरपूर एक्शन करते दिखाई देंगे। इस एक्शन ड्रामा को सीबीएफसी ने यूए सर्टिफिकेट दिया है और इसकी अवधि 2 घंटे 24 मिनट होगी।

'कार्मेनी सेल्वम' - समुथिरकानी और गौतम वासुदेव मेनन स्टारर 'कार्मेनी सेल्वम' का निर्देशन राम चक्री ने किया है। यह एक लालची व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज होगी।

'काम्बी कतना कथा' - इस फिल्म में नट्टी नटराज मुख्य भूमिका में हैं, जिसका निर्देशन राजनाथ पेरियासामी ने किया है। इसमें मनोबाला, सिंगमपुली, श्रीनिवासन और मुथुरमन भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।

