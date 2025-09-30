Tamannaah Bhatia : नवरात्रि खुद को खोजने का पर्व, देवी हमारी हर सांस में हैं : तमन्ना भाटिया

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने नवरात्रि को "खुद को खोजने का पर्व" बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर माता की चौकी का एक वीडियो शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि नवरात्रि का पर्व उनके लिए क्या मायने रखता है।

तमन्ना भाटिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह माता रानी की भक्ति में डूबी दिखाई दे रही हैं। वह माता की चौकी के सामने मेहंदी लगाती, नाचती और प्रार्थना करती दिखाई दे रही हैं।

तमन्ना भाटिया ने अपनी इस पोस्ट में लिखा, "नवरात्रि केवल भक्ति की नौ रातें नहीं हैं, बल्कि यह खुद में लौटने, खुद को खोजने के नौ मौके भी हैं। हर शाम हमें याद दिलाती है कि देवी केवल मंदिरों या त्योहारों में ही नहीं, बल्कि हमारी हर सांस में हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "दुर्गा हमें उन लड़ाइयों का सामना करने की हिम्मत देती हैं, जिनसे हम कतराते रहे हैं। लक्ष्मी हमें प्रचुरता को अपनाना सिखाती हैं-न सिर्फ धन की, बल्कि प्रेम, करुणा और अवसरों की भी। सरस्वती हमें सत्य बोलने और अनिश्चितता में बुद्धिमानी से निर्णय लेने की स्पष्टता देती हैं। काली उन भय, आदतों और पुरानी कथाओं को भस्म कर देती हैं, जो हमें सीमित रखती हैं।"

‘स्त्री-2’ अभिनेत्री ने आगे लिखा, "जब हम मां के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हम जीवन से चमत्कार मिलने का इंतजार करना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने कर्मों में ढूंढ़ने लगते हैं। बात यह नहीं है कि हम कितने अनुष्ठान करते हैं, बात यह है कि उन नौ रातों को चुपचाप हमारे खुद को देखने के तरीके को फिर से लिखने दें। इस नवरात्रि हर दीया न केवल उस देवी के लिए जलाएं जिसकी आप पूजा करते हैं, बल्कि उस देवी के लिए भी जो आप पहले से ही हैं। समर्पण करते रहें। बढ़ते रहें।"

पोस्ट के अंत में उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं फैंस को दी हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया हाल ही में डायना पेंटी के साथ वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' में नजर आईं थीं। इस सीरीज में जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला और रणविजय सिंह जैसे सितारे भी दिखाई दिए।