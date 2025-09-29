तमन्ना भाटिया को टक्कर देने आ रहीं रश्मिका मंदाना, रिलीज हुआ 'थामा' के पहले गाने का टीजर

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मच अवेटेड फिल्म 'थामा' को लेकर सोशल मीडिया पर उत्सुकता बनी हुई है।

मेकर्स फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए रोज कुछ न कुछ पोस्ट कर रहे हैं। अभी फैंस के सिर से ट्रेलर का भूत नहीं उतरा, उससे पहले ही अब मेकर्स ने फिल्म के नए गाने की झलक शेयर कर दी है, जिसमें रश्मिका मंदाना की अदाएं देखने को मिल रही हैं। मैडॉक फिल्म्स ने 'थामा' के नए गाने का टीजर शेयर कर दिया।

टीजर में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना का रोमांस देखने को मिल रहा है। गाने का नाम है 'तुम मेरे न हुए'। टीजर में रश्मिका का लुक बोल्ड और सिजलिंग है। एक्ट्रेस का लुक काफी हद तक तमन्ना भाटिया के 'आज की रात' गाने से मिलता-जुलता है। टीजर को शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'हर लड़की की प्यार और दिल टूटने की आवाज़ सुनें, पेश है 'थामा' का पहला गाना "तुम मेरे ना हुए"।

कल पूरा गाना रिलीज किया जाएगा। अब फैंस को पूरा गाना देखने के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फैंस अभी से रश्मिका के लुक के दीवाने हो गए हैं।

एक यूजर ने लिखा, "मैडॉक यूनिवर्स के सभी आइटम गाने धमाकेदार हैं।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "हर फिल्म के हर फ्रेम में रश्मिका मंदाना...मजा आने वाला है।"

फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर कॉमेडी और हॉरर से भरा है। आयुष्मान, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉमेडी ने ट्रेलर की शुरुआत में ही दिल जीत लिया। फिल्म की कहानी एक वैम्पायर की प्रेम कहानी है, जिसमें आयुष्मान खुराना रश्मिका से मिलने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी आ जाती है। फिल्म को प्रोड्यूस दिनेश विजन और अमर कौशिक ने किया है और डायरेक्शन आदित्य सरपोतदार ने किया है। फिल्म दर्शकों को 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है।

