तमिलनाडु चुनाव में जीत के बाद विजय का एक फिल्मी सीन कर रहा ट्रेंड, कार की नंबर प्लेट पर हो रही चर्चा

चेन्नई, 5 मई (आईएएनएस)। तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा हमेशा से एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। इन दिनों अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (टीवीके) सुर्खियों में हैं, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इसी बीच एक पुरानी क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

यह वायरल वीडियो अभिनेता और संगीत निर्देशक प्रेमगी अमरन ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में वह और विजय एक कार में बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच मजेदार बातचीत हो रही है। क्लिप में खास बात कार की नंबर प्लेट है, जिस पर लिखा है- 'टीएन 07 सीएम 2026'... यह नंबर प्लेट अब लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बना दिया है।

दरअसल, यह वीडियो फिल्म 'गोट' (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) से लिया गया है, जिसका निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया था। फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और उस समय इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस सीन में विजय और प्रेमजी के बीच हल्की कॉमेडी और बातचीत दिखाई गई थी, लेकिन अब वही सीन असल राजनीति की घटनाओं से जुड़कर चर्चा में आ गया है।

वीडियो को पोस्ट करते हुए प्रेमजी अमरन ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ''वेंकट प्रभु ने यह सब पहले ही सोच लिया था।'' सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

फिल्म के निर्देशक वेंकट प्रभु ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और लाफ्टर इमोजी शेयर किया।

'गोट' (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे शानदार सफलता मिली थी।

राजनीतिक पक्ष की बात करें तो टीवीके पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसने कई सीटों पर बढ़त बना ली, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई।

तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का बहुमत जरूरी होता है। फिलहाल विजय की पार्टी 108 सीटों पर आगे चल रही है, यानी वह बहुमत से सिर्फ 10 सीटें दूर है। बता दें कि विजय ने दो अलग-अलग सीटों, पेरंबूर और तिरुचि ईस्ट, से जीत हासिल की है। लेकिन नियमों के अनुसार, उन्हें इनमें से एक सीट छोड़नी होगी।

--आईएएनएस

पीके/डीएससी