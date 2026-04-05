तमिल फिल्म 'अरिवु' के मेकर्स ने बदली सरकारी स्कूल की दशा, शूटिंग के बाद किया जीर्णोद्धार

चेन्नई, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। निर्देशक सत्य शिव की बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्म 'अरिवु' की यूनिट ने मुन्नार में फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है, लेकिन इसके साथ ही उसी स्थान पर एक सरकारी स्कूल का जीर्णोद्धार का काम भी किया है। स्कूल के जीर्णोद्धार से स्थानीय लोग बहुत खुश हैं।

फिल्म की यूनिट से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग मुन्नार के ओट्टापराई के पास लेचमी नामक स्थान पर एक सरकारी स्कूल में की गई थी। इस फिल्म में 'उरियादी' फेम अभिनेता विजय कुमार और अभिनेत्री कायल आनंदी मुख्य भूमिका में हैं। वहां शूटिंग के दौरान फिल्म यूनिट ने गौर किया कि स्कूल में छात्रों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। फिल्म के निर्माता साई विनोद जयकुमार ने तुरंत स्कूल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने का फैसला किया।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो निर्माता साई विनोद जयकुमार पूरे भवन को नए सिरे से रंग कराया और स्कूल में पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। फिल्म यूनिट के इस कदम की छात्रों और क्षेत्र के लोगों ने सराहना की है। मुन्नार में फिल्म की शूटिंग का पहला चरण पूरा करने के बाद, यूनिट अब थेनी में अपने दूसरे शेड्यूल की शूटिंग कर रही है।

बता दें कि तमिल फिल्म 'अरिवु' में महिलाओं के अधिकारों पर आधारित एक सशक्त सामाजिक कहानी दिखाई जाएगी। विजय कुमार और आनंदी के अलावा, फिल्म में आई एम विजयन, दीपा शंकर और सिंघम पुली भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। सत्याशिवा, जिन्होंने कहानी और पटकथा लिखी है, अपनी जीवंत सिनेमाई शैली में सशक्त सामाजिक विषयों को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं।

फिल्म का निर्माण साई विनोद जयकुमार मूवीट्रॉन प्रोडक्शंस के बैनर तले कर रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म का संगीत डी. इम्मान तैयार कर रहे हैं और फिल्म एक्टिंग का काम ट्री कृष्णन कर रहे हैं। फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए हर क्षेत्र में बेस्ट लोगों को चुना गया है। कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 14 अप्रैल ( तमिल नव वर्ष ) से पहले पूरी करने की है। हालांकि फिल्म के पहले लुक के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा।

--आईएएनएस

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