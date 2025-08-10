तमिल अभिनेता महत राघवेंद्र का बॉक्सिंग जुनून, बोले- 'मैं ताकतवर होता जा रहा हूं'

चेन्नई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्मी दुनिया में अपने शानदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले तमिल और तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता महत राघवेंद्र ने अब बॉक्सिंग के प्रति अपनी रुचि जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उन्हें बॉक्सिंग शुरू करने की प्रेरणा अभिनेता अजित कुमार से मिली, जो अंतरराष्ट्रीय कार रेसिंग में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और कहा कि वे बॉक्सिंग ट्रेनिंग से हर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं।

महत राघवेंद्र ने एक वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की, जिसमें वह बॉक्सिंग ट्रेनर जुल्स ओलिक्विनो एस्टिगोय के साथ कड़ी मेहनत करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन वे हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर अपने ट्रेनिंग सेशन का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मैं मजबूत होता जा रहा हूं। जुल्स का धन्यवाद इस बढ़िया ट्रेनिंग के लिए। हमें सुबह की ट्रेनिंग सेशन याद आती हैं, दोस्त।"

उन्होंने कैप्शन में हैशटैग के साथ बॉक्सिंग, वर्कआउट, मेहनत जारी, पॉजिटिव रहो, और आगे बढ़ते रहो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।

बता दें कि महत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में तीन महीने की स्पेशल बॉक्सिंग मेंटरशिप पूरी की है। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सुपर वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियन कोएन माजौडियर से ट्रेनिंग ली। महत ने इस अनुभव को शक्ति, गति, ध्यान, संतुलन और कौशल की एक अद्भुत यात्रा बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि वह चैंपियन की दुनिया में अपने आप को फिट करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और साथ ही अपनी अभिनय जिम्मेदारियों को भी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं।

अपने बयान में महत ने कहा था, "यह सिर्फ फिटनेस की बात नहीं है; यह एक फाइटर की तरह माइंडसेट बनाने की बात थी। कोएन के साथ काम करने के दौरान मैंने सीखा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ध्यान लगाना, रणनीति बनाना और मानसिक अनुशासन कितना जरूरी है, चाहे वह बॉक्सिंग रिंग हो या शूटिंग। इस ट्रेनिंग ने न केवल मुझे शारीरिक रूप से बदला है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया है।"

--आईएएनएस

पीके/केआर