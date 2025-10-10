'तेलुसु कडा' का ट्रेलर 12 अक्टूबर को होगा रिलीज, राशि खन्ना की फिल्म से बढ़ी उत्सुकता

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री राशि खन्ना इन दिनों अपनी आगामी तेलुगु फिल्म 'तेलुसु कडा' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट की घोषणा मेकर्स ने शुक्रवार को कर दी।

निर्माता पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्टर साझा करते हुए बताया कि ‘तेलुसु काडा’ का ट्रेलर 12 अक्टूबर को रिलीज होगा। इस मौके पर विशाखापट्टनम में एक भव्य लॉन्च इवेंट भी आयोजित किया जाएगा, जो शाम 5 बजे शुरू होगा।

'तेलुसु कडा' में राशि खन्ना के साथ सिद्धू जोनालागड्डा और श्रीनिधि शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी परिवार, दोस्ती, आत्म-प्रेम और त्याग जैसे सामाजिक मुद्दों को छूती है, जो दर्शकों को भावनात्मक और प्रेरणादायक अनुभव देने का वादा करती है। अभिनेत्री राशि खन्ना ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर ट्रेलर रिलीज का पोस्टर शेयर किया।

इस फिल्म का निर्देशन नीरजा कोना ने किया है। फिल्म की एडिटिंग का जिम्मा मशहूर एडिटर श्रीकर प्रसाद ने संभाला है, जबकि संगीत थमन एस ने दिया है।

राशि खन्ना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को बताया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए फिल्म के प्रति अपनी मेहनत और लगन को दर्शाया।

इसी के साथ अभिनेत्री सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में भी नजर आएंगी।

माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही 'उस्ताद भगत सिंह' में श्री लीला, प्रथिबन, केएस रविकुमार, रामकी, नवाब शाह, अविनाश (केजीएफ फेम), गौतमी, और नागा महेश जैसे कलाकार हैं। इस फिल्म में पहली बार राशि खन्ना और पवन कल्याण की जोड़ी साथ दिखाई देगी।

इस फिल्म के निर्देशक हरीश शंकर हैं। बताया जा रहा है कि यह एक पुलिस ड्रामा फिल्म होगी। इसके अलावा राशि को फरहान अख्तर के साथ '120 बहादुर' में भी लीड रोल प्ले करते हुए देखा जाएगा।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम