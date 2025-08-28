तलाक की खबरों के बीच गोविंदा ने पत्नी सुनीता संग सेलिब्रेट की गणेश चतुर्थी

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का तलाक होने वाला है। इसके लिए वो कोर्ट भी गए हैं।

इन सारी खबरों पर सुनीता और गोविंदा ने विराम लगा दिया है।

गोविंदा और सुनीता आहूजा बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर साथ में यह उत्सव मनाते दिखे। दोनों ने मीडिया के सामने साथ में फोटो भी खिंचवाईं।

गणेश चतुर्थी के मौके पर गोविंदा और सुनीता आहूजा ने मैचिंग कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने फोटोग्राफर्स के सामने पोज भी दिए। साथ ही गोविंदा ने उन्हें प्रसाद भी दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो उनके बच्चों टीना और यश को आशीर्वाद दें कि वो भी जीवन में खूब तरक्की करें।

इसी बीच किसी ने तलाक के बारे में पूछा तो सुनीता ने तुरंत कहा, "कंट्रोवर्सी सुनने आए हो या गणपति दर्शन करने?"

गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाह इस साल फरवरी से ही आ रही थी। कुछ दिनों पहले भी ऐसी खबर फैली थी। उस समय गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, और लोग पुरानी बातें कर रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि गणेश चतुर्थी आएगी तो सभी साथ दिखेंगे, और ऐसा ही हुआ।

इससे पहले गोविंदा के मैनेजर शशि ने इन सब बातों को अफवाह बताया था। शशि ने कहा, “यह पुरानी बात है जो फिर से ताजा खबर की तरह फैल रही है। कोई नई बात नहीं हुई है। मुझे लगातार कॉल आ रही हैं, लेकिन सब ठीक है। कपल के बीच लगभग सब कुछ सुलझ गया है। चिंता की कोई बात नहीं है। हम जल्द ही आधिकारिक बयान भी जारी करेंगे।”

उन्होंने मीडिया में फैल रही गलत जानकारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा, “क्या आपने गोविंदा को इसके बारे में बोलते देखा है? फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में लोग गलतफहमी और भ्रामक जानकारी का फायदा उठाते हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति इस विवाद से फायदा उठाना चाहता है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम