तेलुगु लोक गायिका मंगली ने वकील के खिलाफ जबरन वसूली की दर्ज कराई शिकायत

हैदराबाद, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। तेलुगु लोक गायिका मंगली ने वकील सिंगापोगु सुब्बु के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सुब्बु पर गाली-गलौज और जबरन वसूली का आरोप लगाया है। यह शिकायत उन्होंने उस घटना के एक दिन बाद दर्ज कराई, जब सुब्बु ने उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए की माइक्रोफाइनेंस से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।

मंगली को सत्यवती मुदावथ के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने वकील के साथ रविवार को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन गईं और सिंगापोगु सुब्बु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुब्बु ने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की, और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो उसने उनके साथ गाली-गलौज की और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी।

वहीं, सुब्बु ने आरोप लगाया है कि लगभग 100 लोगों को फिल्म फाइनेंस और उससे जुड़े व्यवसायों में ज्यादा मुनाफे का वादा करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। निवेशकों का कहना है कि उन्हें न तो वादा किया गया मुनाफा मिला और न ही उनका मूल पैसा वापस किया गया।

वकील ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों से पैसे लौटाने के बारे में सवाल किया तो उसे धमकाया गया।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

गायिका ने रविवार को सुब्बु द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह इन झूठे आरोपों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी।

मीडिया से बात करते हुए वह भावुक होकर रो पड़ीं और कहा कि उन्होंने मेहनत करके बिग बॉस तक का सफर तय किया और प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 22 मार्च को सुब्बु उनसे मिला, खुद को वकील बताया और आपत्तिजनक बातें कहीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उसने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की, ताकि वह उनके बारे में कुछ वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा सके।

मंगली ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो सुब्बु और उसके साथियों ने गाली-गलौज की और सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने की धमकी दी।

उन्होंने पुलिस से अपील की कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक धमकी, जबरन वसूली और उत्पीड़न के मामले में सख्त कार्रवाई की जाए।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम