तेजा सज्जा की 'मिराय' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, पहले हफ्ते में जबरदस्त कलेक्शन

Sep 19, 2025, 11:51 AM

मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। तेलुगु सिनेमा की नई एक्शन-ड्रामा फिल्म 'मिराय' ने रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। दमदार कहानी, शानदार विजुअल और स्टार पावर के दम पर फिल्म ने न केवल साउथ इंडिया बल्कि पूरे देशभर में धमाल मचाया हुआ है।

बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग जबरदस्त रही, खासकर तेलुगु बेल्ट में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला।

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'मिराय' ने भारत में अपने पहले हफ्ते में कुल 61.75 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 72.70 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 96 करोड़ तक पहुंच चुका है। पहले दिन यानी शुक्रवार को इसने 13 करोड़ रुपए की नेट कमाई की, जिसमें तेलुगु भाषा से सबसे ज्यादा 11.15 करोड़ का योगदान रहा।

शनिवार को फिल्म ने रफ्तार पकड़ते हुए 15 करोड़ की कमाई की और रविवार को यह बढ़कर 16.6 करोड़ हो गई।

हालांकि, सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने सिर्फ 6.4 करोड़ रुपए ही कमाए। मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ 6 करोड़ और बुधवार को 4.75 करोड़ की कमाई हुई।

इस तरह पहले तीन दिन में जहां फिल्म ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, वहीं सप्ताह के बाकी दिनों में इसका कलेक्शन औसत रहा।

राज्यवार कलेक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सबसे ज्यादा 49.1 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि कर्नाटक से 7 करोड़ और बाकी राज्यों से 14.57 करोड़ रुपए आए।

कुल मिलाकर, 'मिराय' ने अपना पहला हफ्ता शानदार कलेक्शन्स के साथ पूरा किया।

बता दें कि फिल्म की कहानी एक योद्धा वेधा की है, जिसका पालन-पोषण एक अघोरी करता है। बाद में उसे अपने असली उद्देश्य और ताकत का अहसास होता है। इस फिल्म में तेजा सज्जा के साथ मांचू मनोज, श्रिया सरन, रितिका नायक, जगपति बाबू और जयराम जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन कार्तिक गत्तमनेनी ने किया है।

