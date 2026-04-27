टाइगर श्रॉफ ने सेट किया नया फिटनेस गोल: 60 किलो वजन अब लगने लगा हल्का

मुंबई, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। एक्शन स्टार होने के साथ-साथ, टाइगर श्रॉफ अपनी शानदार बॉडी और परफेक्ट एब्स के लिए भी कई लोगों के लिए फिटनेस प्रेरणा हैं।

अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टाइगर ने बताया कि फिटनेस के सफर में एक नया मुकाम हासिल करने के बाद, उन्हें अपने दोनों तरफ 60 किलो वजन हल्का लगने लगा है, जिससे वे बेहद खुश और थोड़े डरे हुए भी हैं।

अपने हालिया जोरदार वर्कआउट सेशन की एक झलक शेयर करते हुए टाइगर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि 60 किलो (दोनों तरफ) वजन अब हल्का लगने लगा है... इस वजन के नीचे डर लग रहा है।

अपनी बेमिसाल फिटनेस के अलावा, टाइगर अपने शानदार डांस मूव्स से भी सबका दिल जीत लेते हैं।

हाल ही में, टाइगर ने दिग्गज माइकल जैक्सन को उनके मशहूर गाने 'बिली जीन' पर एक दमदार परफॉर्मेंस देकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

'बाघी' एक्टर ने दावा किया कि 'किंग ऑफ पॉप' ने ही उन्हें डांस की हर वो कला सिखाई है जो वो जानते हैं।

टाइगर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इस यादगार गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो माइकल जैक्सन के मशहूर स्टेप्स, जैसे मूनवॉकिंग और लेग शफल, को रीक्रिएट करते नजर आए।

टाइगर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “उन्होंने मुझे मूवमेंट के बारे में, प्रेजेंस के बारे में, और स्टेज पर अपना सब कुछ देने का मतलब सिखाया।"

टाइगर ने इंस्टाग्राम पर 'माइकल' बायोपिक पेज को भी टैग किया। अमेरिकी गायक के जीवन पर बनी यह बायोपिक 60 के दशक में जैक्सन 5 में उनके समय से लेकर उनके शुरुआती करियर तक के उनके सफर को दर्शाती है।

फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है, जो फिल्म जगत में उनका पहला अभिनय है। इस जीवनीपरक ड्रामा की मुख्य कास्ट में निया लॉन्ग, लौरा हैरियर, जूलियानो क्रू वाल्डी, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो प्रमुख भूमिकाओं में हैं, साथ ही अन्य कलाकार भी शामिल हैं।

फिल्म 'माइकल' इस साल 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

--आईएएनएस

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