टाइगर श्रॉफ ने छह साल बाद फिर पहना 'फ्लाइंग जट्ट' का कॉस्ट्यूम, बच्चों संग बिताए खास पल

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता टाइगर श्रॉफ इन दिनों फिल्म बागी-4 को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कुछ खास बच्चों के लिए फिल्म 'ए फ्लाइंग जट्ट' के सुपरहीरो अवतार में वापसी की, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी कार में फ्लाइंग जट्ट की कॉस्ट्यूम में नजर आए। वीडियो में टाइगर कह रहे हैं, "छह साल बाद मैं यह कॉस्ट्यूम पहन रहा हूं और कुछ असली सुपरहीरो से मिलने जा रहा हूं।"

इसके बाद उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ ढेर सारी सेल्फी और एक ग्रुप फोटो के लिए जमीन पर लेटकर बच्चों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर टाइगर ने कैप्शन दिया, "कुछ खास बच्चों की डिमांड पर एक बार फिर फ्लाइंग जट्ट बनना पड़ा। हैप्पी रोज डे।" इसके साथ ही उन्होंने नेशनल कैंसर रोज डे हैशटैग भी ऐड किया।

बात दें, नेशनल कैंसर रोज डे 22 सितंबर को मनाया जाता है।

पोस्ट शेयर करने के बाद टाइगर के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।

रेमो डिसूजा ने कमेंट किया, "यह बहुत खूबसूरत है। इन नन्हे बच्चों के लिए ही हमने यह फिल्म बनाई थी। तुम्हें मिल रहे प्यार को देखो।" एक यूजर ने लिखा, "फ्लाइंग जट्ट," और एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप हमारे लिए पहले से ही सुपरहीरो हैं।"

फिल्म 'ए फ्लाइंग जट्ट' साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें टाइगर के साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस थीं। फिल्म में नाथन जोन्स, अमृता सिंह, गौरव पांडे और केके मेनन ने भी अहम भूमिका निभाई थी।

फिल्म को रेमो डिसूजा ने निर्देशित किया था और शोभा कपूर, एकता कपूर, समीर नायर और अमन गिल ने मिलकर प्रोड्यूस की थी।

अभिनेता की हालिया रिलीज फिल्म बागी-4 में है। फिल्म में संजय दत्त, सोनम बाजवा और हरनाज संधू हैं।

