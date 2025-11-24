टाइगर श्रॉफ ने 26/11 और पहलगाम हमले के शहीदों को डांस परफॉर्मेंस के जरिए दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। एक्शन और अपने शानदार डांस मूव्स को लेकर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर टाइगर श्रॉफ हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने 26/11 और पहलगाम हमले में शहीद बहादुरों को श्रद्धांजलि देते हुए शानदार डांस परफॉर्मेंस दी है।

वीडियो देखकर फैंस भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो को टाइगर श्रॉफ के पिता और एक्टर जैकी श्रॉफ ने शेयर किया है।

जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर टाइगर का डांस वीडियो शेयर किया है। वीडियो में टाइगर ब्लैक स्पोर्टी लुक में भारतीय सैनिकों की वर्दी पहने डांसर के साथ 'वंदे मातरम' सॉन्ग के लेटेस्ट वर्जन पर डांस कर रहे हैं। एक्टर के डांस मूव्स क्लासी और ऊर्जा से भरे हैं, जिसे देखकर फैंस की देशभक्ति भी जाग गई है और वे पोस्ट पर एक्टर के डांस की तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। देशभक्ति से भरी इस वीडियो को शेयर कर उनके पिता जैकी श्रॉफ ने लिखा, "टाइगर को अपने ही गीत पर प्रस्तुति देते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने 26/11 और पहलगाम हमले के बहादुरों को श्रद्धांजलि दी।"

बीते दिन टाइगर ने भी अपने इंस्टा पर डांस की प्रैक्टिस की एक वीडियो पोस्ट किया था।

इससे पहले भी टाइगर ने अपने पिता जैकी श्रॉफ को महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा और खेल विभाग व महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान के साथ एमओयू साइन करके गौरवान्वित महसूस कराया था। हाल ही में उन्होंने राज्य के गांव में बने स्कूलों में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग और महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान का हाथ थामा है। वे बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करेंगे और गांवों में बच्चों के लिए रखी जाने वाली स्पोर्ट प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेंगे।

बता दें कि साल 2014 में फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में डेब्यू के बाद टाइगर ने कई फिल्में की हैं। उनकी फिल्म 'बागी' दर्शकों को खूब पसंद आई थी। 'बागी-2' और 'बागी-3' को भी पर्दे पर भरपूर प्यार मिला, लेकिन उनकी हालिया रिलीज 'बागी-4' पर्दे पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन फैंस को उनकी अपकमिंग 'स्पिरिचुअल एक्शन थ्रिलर' से बहुत उम्मीदें हैं। इस फिल्म का निर्देशन राम माधवानी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक फिल्म का नाम सामने नहीं आया है। इस फिल्म में टाइगर का एक्शन अवतार नए अंदाज में देखने को मिलने वाला है।

--आईएएनएस

पीएस/डीएससी