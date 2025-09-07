टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' को नहीं मिला दर्शकों का साथ, दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिरा

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म 'बागी 4' को रिलीज हुए अभी दो ही दिन हुए हैं, लेकिन फिल्म को दर्शकों से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जैसी उम्मीद की जा रही थी। ओपनिंग डे पर जहां फिल्म ने ठीकठाक शुरुआत की थी, वहीं दूसरे दिन आते-आते इसके कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई।

कलेक्शन में गिरावट सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी साफ नजर आ रही है।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ की कमाई की और दूसरे दिन की कमाई सिर्फ 9 करोड़ तक सिमट गई। अब तक की कुल कमाई देखें तो 'बागी 4' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज 21 करोड़ ही जुटा पाई है।

'बागी 4' की तुलना अगर अन्य कई बड़ी फिल्मों से की जाए, तो यह फिल्म काफी पीछे रह गई है। हाल ही में रिलीज हुई अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' ने दो दिन में 47.5 करोड़ की कमाई की, जबकि रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने 119.75 करोड़, आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' ने 30.9 करोड़ और ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' ने 109.85 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाया।

इन आंकड़ों के सामने 'बागी 4' कहीं टिकती नहीं दिख रही।

फिल्म की बात करें तो इसकी स्टारकास्ट काफी दमदार है। टाइगर श्रॉफ के साथ इसमें संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा श्रेयस तलपड़े, सौरभ सचदेवा, निखत खान, महेश ठाकुर, पवन शंकर और सुदेश लहरी जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई है।

इसमें टाइगर ने रॉनी नाम का किरदार निभाया है। कहानी में उनका किरदार पहले तो सात महीने कोमा में रहता है और फिर जब होश आता है तो हरनाज के किरदार अलीशा, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, को एक्सीडेंट में खोने का गम सताने लगता है। बाद में बताया जाता है कि अलीशा उनका प्यार नहीं, वहम थी।

इसके बाद संजय दत्त की एंट्री होती है। फिल्म में उन्होंने विलेन चाको का किरदार निभाया है। इसमें सोनम बाजवा, टाइगर की दोस्त के किरदार में जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम