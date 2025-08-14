मनोरंजन

'तेहरान' फिल्म समीक्षा: धमाकेदार रोमांच, वैश्विक दांव और जॉन अब्राहम जैसा पहले कभी नहीं नजर आए

Aug 14, 2025, 05:34 AM

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। स्टार्स: **** (4 स्टार), निर्देशक - अरुण गोपालन कलाकार - जॉन अब्राहम, नीरू बाजवा, मानुषी छिल्लर, हादी खजानपुर अवधि - 118 मिनट

'तेहरान' हर मोर्चे पर धमाकेदार है, एक गंभीर, ज़मीनी थ्रिलर जहां राजनीति, दर्द और देशभक्ति का टकराव होता है। 'तेहरान' एक मनोरंजक भू-राजनीतिक थ्रिलर है जो 2012 में भारत में इजरायली राजनयिकों पर हुए हमले की सच्ची घटनाओं पर आधारित है - और यह वैश्विक राजनीति की उलझी हुई, धुंधली दुनिया को दिखाने से नहीं हिचकिचाती।

शुरुआत से ही, यह स्पष्ट कर देती है कि यह कोई साधारण अच्छाई बनाम बुराई की कहानी नहीं है। इसके बजाय, यह कूटनीति, जासूसी और व्यक्तिगत क्षति के गहरे पहलुओं में पूरी तरह से उतर जाती है।

कहानी ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव और दशकों से चल रहे गुप्त हमलों और जवाबी कार्रवाई ने बंद दरवाजों के पीछे राजनीतिक रणनीतियों को कैसे आकार दिया है, इस बारे में एक गंभीर आवाज़ के साथ शुरू होती है। दिल्ली में एक बम विस्फोट केंद्रीय कथानक को जन्म देता है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और एक फूल बेचने वाली लड़की की मौत हो जाती है। यह एक भयावह क्षण है - जो तुरंत फिल्म को दर्दनाक वास्तविकता से जोड़ता है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के डीसीपी राजीव कुमार (जॉन अब्राहम) को यह मामला सौंपा जाता है। लेकिन यह उनके लिए एक काम से बढ़कर है- क्योंकि वह उस लड़की को जानते थे। राजीव के लिए, यह बेहद निजी है।

तेहरान के साथ, जॉन अब्राहम ने अब तक की अपनी सबसे राजनीतिक रूप से आवेशित और अभिनय-प्रधान भूमिकाओं में से एक निभाई है। और वह इसमें खरे उतरते हैं। यह वह ज़ोरदार, छाती पीटने वाला एक्शन हीरो नहीं है जैसा हमने उन्हें अक्सर किरदार निभाते देखा है। इसके बजाय, जॉन कम बोलने वाले, कर्तव्य, क्रोध और लाचारी के बोझ तले दबे व्यक्ति का रूप धारण करते हैं। वह राजीव के किरदार में एक शांत तीव्रता लाते हैं, उस भावनात्मक आघात और नैतिक भ्रम को चित्रित करते हैं, जिसका सामना सबसे योग्य अधिकारी भी ऐसी हिंसा के बाद करते हैं। यह हाल के वर्षों में उनके सबसे प्रतिबद्ध और सूक्ष्म अदाकारी प्रदर्शनों में से एक है - यह याद दिलाता है कि मौन कभी-कभी चीख से भी ज़्यादा ज़ोर से बोल सकता है।

एसआई दिव्या राणा के रूप में मानुषी छिल्लर को स्क्रीन पर सीमित समय मिला है, लेकिन उनकी भूमिका कहानी के मोड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह भले ही सबसे ज़ोरदार किरदार न हों, लेकिन उनकी उपस्थिति निर्विवाद है, और कहानी में उनका योगदान एक अमिट छाप छोड़ता है। यह कास्टिंग का एक चतुर विकल्प है, और वह फिल्म के ज़मीनी, यथार्थवादी लहजे में बखूबी फिट बैठती हैं।

नीरू बाजवा ने शैलजा की भूमिका निभाई है, जो एक राजनयिक है जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तीखे पहलुओं को समझती है। वह लालित्य और अधिकार दोनों का परिचय देती हैं, उनका अभिनय फिल्म के राजनीतिक कैनवास में गंभीरता जोड़ता है। उनका लुक और स्टाइल तीखा है, और वह उस तरह की संतुलित जटिलता को दर्शाती हैं जो अक्सर ऐसी भूमिकाओं में आवश्यक होती है- एक ऐसी व्यक्ति की जो जितना बताती है उससे कहीं ज़्यादा जानती है।

और साथ हीं एक खलनायक का दमदार किरदार है। हादी खजानपुर ने एक संदिग्ध आतंकवादी असरफ खान की भूमिका बेहद सटीकता से निभाई है। वह कभी भी किसी व्यंग्यचित्र की तरह नज़र आए बिना भी ख़तरनाक हैं। कुल मिलाकर, खलनायकों का अभिनय इतना विश्वसनीय है कि आप खुद को उनके किरदारों से सचमुच नफ़रत करते हुए पाएंगे - यह कास्टिंग और निर्देशन की मज़बूती का प्रमाण है।

"तेहरान" को कई व्यावसायिक थ्रिलर्स से अलग बनाने वाली बात यह है कि यह अति-सरलीकरण से इनकार करती है। पटकथा (रितेश शाह, आशीष पी. वर्मा और बिंदनी करिया द्वारा) एक संतुलन बनाती है - तनावपूर्ण दृश्यों और नाटकीय टकरावों को प्रस्तुत करते हुए, 2012 के हमलों जैसे बेहद वास्तविक और राजनीतिक रूप से गंभीर विषय को संवेदनशीलता से पेश करती है। फिल्म भारत की स्थिति को जिस तरह से दर्शाती है, उसमें बारीकियां हैं - वैश्विक शक्तियों के बीच फंसा, न्याय की तलाश करते हुए तटस्थता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेखन उपदेश नहीं देता - यह संवादों और चुस्त दृश्यों के माध्यम से जानकारी देता है जो आपको रोमांचित करते रहते हैं।

एक्शन दृश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं - स्पष्ट, विश्वसनीय, और कभी भी अनावश्यक रूप से अतिरंजित नहीं। प्रत्येक विस्फोट, पीछा और गतिरोध यथार्थवाद पर आधारित है, जो दांव को बढ़ाता है। ये सुपरहीरो-शैली के सेट-पीस नहीं हैं-ये बिल्कुल असली दुनिया की तरह क्रूर और तनावपूर्ण हैं।

दृश्यात्मक रूप से, तेहरान अद्भुत है। इवगेन गुब्रेबको और आंद्रे मेनेजेस की सिनेमैटोग्राफी लाजवाब है। चाहे दिल्ली की धूल भरी गलियां और मंद रोशनी वाली चालें हों या अबू धाबी के ठंडे, वीरान परिदृश्य, हर जगह को किरदारों के मूड को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है। रंगों का चयन कहानी के साथ सूक्ष्मता से बदलता है-राजीव के घरेलू जीवन में गर्मजोशी और पारिवारिकता, विदेश में ऑपरेशन के दौरान कठोर और बेचैन करने वाला। यह बिना किसी ध्यान आकर्षित किए गहराई से जोड़ता है।

केतन सोधा का संगीत चुपचाप अपना काम करता है-तनाव को बढ़ाता है, भावनाओं को रेखांकित करता है, लेकिन कभी भी भारी नहीं पड़ता। अक्षरा प्रभाकर का संपादन फिल्म को चुस्त और स्थिर रखता है। यह कभी भी सुस्त नहीं पड़ती, यह पर्दे पर भावनात्मक क्षणों को वज़न के साथ उतरने देती है।

दूसरे भाग में एक ख़ास बात है, जब राजीव गुंडा बन जाता है। भारत सरकार कूटनीतिक कारणों से हिचकिचा रही है, राजीव का मिशन निजी और अनौपचारिक हो जाता है। लहजे में यह बदलाव तात्कालिकता जोड़ता है- और यह दर्शाता है कि जासूसी की दुनिया में सही और गलत के बीच की रेखा कितनी पतली है। हर विकल्प जोखिम भरा लगता है। हर कदम उल्टा पड़ने जैसा लगता है।

फ़िल्म की एक और खूबी इसके किरदार हैं। निर्देशक हर किरदार को, हाशिये पर पड़े किरदारों को भी, अहमियत देते हैं। उनकी कहानियां और मकसद प्रासंगिक, स्तरित हैं, और कहीं से भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किए गए लगते हैं। चाहे राजीव के घर के साधारण दृश्य हों, या अपने-अपने एजेंडे वाले सहायक किरदार, फ़िल्म अपने कलाकारों के साथ सम्मान से पेश आती है।

आखिरकार, तेहरान की जो चीज़ प्रभावित करती है, वह है चीज़ों को बहुत सलीके से समेटने से इनकार करना। यह समझती है कि वास्तविक दुनिया के संघर्षों में, कोई भी जीत साफ़-सुथरी नहीं होती। यह एक ऐसी दुनिया में, जहां ईमानदारी या साहस को हमेशा पुरस्कृत नहीं किया जाता, दोषपूर्ण लोगों द्वारा वही करने की कहानी है जो उन्हें सही लगता है- या जो उन्हें सही बताया जाता है- जो कि हमेशा सही नहीं होता।

मैडॉक फिल्म्स और बेक माई केक फिल्म्स द्वारा निर्मित, "तेहरान" शायद हर किसी के लिए एक फिल्म न हो। कुछ लोगों को इसकी गति कुछ हिस्सों में धीमी लग सकती है, और कुछ किरदारों को और बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन जो लोग वास्तविकता पर आधारित इंटेलीजेंट थ्रिलर पसंद करते हैं- वैश्विक दांव और भावनात्मक भार के साथ- उनके लिए यह फिल्म एक बेहतरीन फिल्म है। यह बोल्ड, गंभीर और देखने लायक है।

यह फिल्म ज़ी5 पर स्ट्रीम है।

--आईएएनएस

जीकेटी/

