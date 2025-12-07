मनोरंजन

ताडोबा में मालविका मोहनन का खास सफर, बाघों की तस्वीरें खींच बोलीं- 'दिल खुश हो गया '

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 07, 2025, 05:08 PM

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मालविका मोहनन को प्रकृति और वन्य जीवन से गहरा लगाव है, खासकर बाघ उनके दिल के बेहद करीब हैं। इस कड़ी में वह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ताडोबा नेशनल पार्क में पहुंची और बाघों की कई अद्भुत तस्वीरें खींची। उन्होंने कहा है कि वह अपने स्वभाव और सोच में बाघ जैसी स्वतंत्रता, साहस और ताकत महसूस करती हैं।

मालविका ने ताडोबा नेशनल पार्क की यात्रा की झलक अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की। टाइटल में लिखा, ''चेजिंग टाइगर्स।'' उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''कुछ सालों के बाद मैं फिर से ताडोबा वापस आई हूं और हर बार यहां आने पर याद आता है कि यह भारत के सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व में से एक है।''

मालविका ने पार्क के नियमों और वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की और लिखा, "पार्क और वाइल्डलाइफ की भलाई के लिए मजबूती से लागू किए गए नियम को देख अच्छा लगा। यहां का परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता हर बार मन को खुशी देती है। खूबसूरत नजारों को देख मेरा दिल खुश हो गया और कैमरा बाघों की तस्वीरों से भर गया।"

उनके इस पोस्ट को फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं।

मालविका मोहनन के करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने 2013 में मलयालम फिल्म 'पत्तम पोल' से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 'निर्णयम'' और ''नानू मट्टू वरलक्ष्मी'' जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें लोकप्रियता साल 2017 में हिंदी फिल्म 'बियॉन्ड द क्लाउड्स' से मिली, जिसमें उन्होंने मुंबई की गरीब लड़की तारा का किरदार निभाया।

इस भूमिका के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सराहना मिली और उन्होंने फिल्मफेयर समेत कई समीक्षकों से तारीफें हासिल कीं। इस फिल्म में उनके साथ ईशान खट्टर, तनिष्ठा चटर्जी और गौतम घोष नजर आए थे।

इसके बाद मालविका ने तमिल सिनेमा में भी अपनी पकड़ बनाई। 2019 की 'पेट्टा' और 2021 की ब्लॉकबस्टर 'मास्टर' में उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने पसंद किया। 2022 में वह 'मारन' और 2023 में मलयालम रोमांटिक ड्रामा 'क्रिस्टी' में नजर आईं।

मालविका ने म्यूजिक वीडियो 'तौबा' में भी काम किया। उन्होंने दमदार अभिनय के जरिए कई पुरस्कार और नामांकन भी हासिल किए, जिसमें 2019 का एशियाविजन पुरस्कार और 2022 में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड के लिए नामांकन शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...