Tabu Birthday : फिल्म प्रोडक्शन हाउस राजश्री ने दी तब्बू को जन्मदिन की बधाई, याद किया 'साधना' का आइकॉनिक किरदार

राजश्री फिल्म्स ने तब्बू के जन्मदिन पर ‘हम साथ साथ हैं’ की साधना को किया याद
Nov 04, 2025, 05:48 PM
फिल्म प्रोडक्शन हाउस राजश्री ने दी तब्बू को जन्मदिन की बधाई, याद किया 'साधना' का आइकॉनिक किरदार

नई दिल्ली: बाल कलाकार के तौर पर साल 1980 में आई फिल्म 'बाजार' से डेब्यू करने वाली तब्बू यानी तबस्सुम फातिमा मंगलवार को अपना 54वां जन्मदिन मना रही हैं।

एक्ट्रेस के जन्मदिन पर बॉलीवुड स्टार्स भी खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं। अब राजश्री फिल्म ने तब्बू को खास तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है और उनके आइकॉनिक किरदार को याद किया है।

फिल्म प्रोडक्शन हाउस राजश्री ने तब्बू को जन्मदिन की बधाई देते हुए खास पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने उनके आइकॉनिक किरदार 'साधना' की फोटो शेयर की है। उन्होंने लिखा, "शानदार तब्बू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ! हम 'हम साथ साथ हैं' की आदर्श बड़ी बहू साधना का जश्न मना रहे हैं। शालीनता, गर्मजोशी और प्यार से परिपूर्ण एक किरदार; तब्बू ने उसे सचमुच यादगार बना दिया। उनके इन किरदारों से कोई भी कभी नफरत नहीं कर सकता!"

राजश्री फिल्म ने 'हम साथ साथ हैं' में आदर्श बहू बनी तब्बू के साधना के किरदार की फोटो शेयर की है, जिसमें वे एक शर्मिली लड़की से लेकर परिवार को साथ लेकर चलने वाली बहू के रूप में दिखी हैं। फिल्म में साधना, यानी तब्बू, परिवार न टूटे और भाइयों में संपत्ति को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए वह परिवार से अलग गांव में जाकर बस जाती हैं। साधना के रोल को बहुत सराहा गया था।

फिल्म प्रोडक्शन हाउस राजश्री के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने भी तब्बू को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, खूबसूरत तब्बू। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करते हैं और आपका आने वाला साल खुशियों से भरा रहे।"

बता दें कि तब्बू का आने वाला साल काफी व्यस्त है, क्योंकि एक्ट्रेस फिल्म से लेकर वेब सीरीज में दिखने वाली हैं। तब्बू को करीना कपूर और कृति सैनन स्टारर फिल्म 'क्रू' में देखा गया था और अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'क्रू 2' आने वाला है। इसके अलावा, तब्बू 'अंधाधुन 2' और 'चांदनी-2' में दिखेंगी। अभी तक 'दृश्यम 3' की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स ने फिल्म लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में भी तब्बू दिख सकती हैं।

--आईएएनएस

 

 

