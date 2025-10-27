टी-सीरीज की मिक्सटेप भक्ति सीरीज का छठा गीत 'छोटो सो मेरो, अच्चुतम केशवम' रिलीज

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। टी-सीरीज ने प्रशंसकों को भक्ति के रंग में रंगने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने टी-सीरीज मिक्स टेप भक्ति गीत सीरीज शुरू की, जिसके एपिसोड का छठा भक्ति गीत 'छोटो सो मेरो, अच्चुतम केशवम' सोमवार को रिलीज किया गया।

छठे एपिसोड के रिलीज की जानकारी देते हुए टी-सीरीज ने इंस्टाग्राम पर भक्ति गीत का क्लिप पोस्ट किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करना न भूलें प्रेम से भरे भजन 'छोटो सो मेरो, अच्चुतम केशवम'। टी-सीरीज मिक्सटेप भक्ति गीत के एपिसोड का छठा गीत रिलीज हो गया है।"

भक्ति गीत को नीति मोहन और मोहित चौहान ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। उन्होंने टी-सीरीज मिक्स टेप की पहल के अनुसार पुराने भक्ति गीत को आधुनिक बीट के साथ मिलाकर पेश किया है।

मिक्स टेप भक्ति गीत की खासियत है कि इसमें उन्होंने पारंपरिक भक्ति रचनाओं को आधुनिक बीट्स के साथ मिश्रित किया है। सीरीज का निर्माण भूषण कुमार ने किया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है।

यह सीरीज पुराने भजनों को नए अंदाज में प्रस्तुत करती है, ताकि भक्ति की भावनाओं को बरकरार रखा जा सके। इसमें कुल 8 एपिसोड वाली सीरीज है, जिनमें 16 भक्ति गीत शामिल हैं, जिन्हें 17 मशहूर गायकों ने अपनी आवाज दी है।

इससे पहले, मिक्सटेप भक्ति सीरीज के एपिसोड में 'आ मां आ तुझे दिल ने पुकारा, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी', 'लेके पूजा की थाली, मैं बालक तू माता', 'गोविंद बोलो, श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी', 'रामायण चौपाइयां', और 'पायो जी मैंने राम रतन धन पायो' जैसे भजनों को रिलीज किया गया था। सभी गीत भक्तों के बीच खूब पसंद किए जा रहे हैं।

टी-सीरीज मिक्स टेप भक्ति गीत की यह पहल न केवल भक्ति संगीत को नया आयाम दे रही है, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर भी ले जा रही है, जो कि भक्ति और संगीत के अनूठे संगम का प्रतीक बन रही है, जो हर उम्र के श्रोताओं को आकर्षित कर रही है।

